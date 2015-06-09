版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 10日 星期三 03:48 BJT

纽约期市：原糖期货在巴西甘蔗数据公布后下跌，可可期货走低

路透纽约/伦敦6月9日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二下跌，此前数据显示巴西加工厂的甘蔗压榨量高于预期，而可可期货下跌，因一份官方报告预期，加纳下一季可可产量将上升。加纳是全球第二大可可出产国。

阿拉比卡咖啡期货上涨，受雷亚尔兑美元上涨支撑，市场没有对巴西政府的报告作反应。该报告称，预计2015/16年阿拉比卡咖啡豆产量是在市场预估区间的低端。

交量商表示，大量指数基金展期，令美国较商品市场成交放量。

巴西甘蔗集团Unica称，在5月上半个月，巴西中南部加工厂的甘蔗压榨量高于预期。

7月原糖期货 收低0.09美分，或0.7%，报每磅12.07美分。

8月白糖期货 收跌1.80美元，或0.5%，报每吨349.40美元。

国际可可组织总干事称，他有信心，加纳2015/16年可可产量将增加。加纳本季可可产量下降约20%，至大约70万吨。

纽约9月可可期货 收跌6美元，或0.2%，报每吨3,110美元，伦敦7月可可期货 收低13英镑，或0.6%，报每吨2,097英镑。

7月阿拉比卡咖啡期货 收高0.8美分，或0.6%，报每磅1.3735美元。7月罗布斯塔咖啡期货 收涨10美元，或0.6%，报每吨1,734美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐