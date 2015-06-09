纽约期市：原糖期货在巴西甘蔗数据公布后下跌，可可期货走低

《汇市简讯》清淡市况放大美元/日圆下行走势
0048GMT * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响 * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳 * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样 * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立 场减弱 * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方 * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水 准114.13提供初步阻力(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦6月9日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二下跌，此前数据显示巴西加工厂的甘蔗压榨量高于预期，而可可期货下跌，因一份官方报告预期，加纳下一季可可产量将上升。加纳是全球第二大可可出产国。
阿拉比卡咖啡期货上涨，受雷亚尔兑美元上涨支撑，市场没有对巴西政府的报告作反应。该报告称，预计2015/16年阿拉比卡咖啡豆产量是在市场预估区间的低端。
交量商表示，大量指数基金展期，令美国较商品市场成交放量。
巴西甘蔗集团Unica称，在5月上半个月，巴西中南部加工厂的甘蔗压榨量高于预期。
7月原糖期货 收低0.09美分，或0.7%，报每磅12.07美分。
8月白糖期货 收跌1.80美元，或0.5%，报每吨349.40美元。
国际可可组织总干事称，他有信心，加纳2015/16年可可产量将增加。加纳本季可可产量下降约20%，至大约70万吨。
纽约9月可可期货 收跌6美元，或0.2%，报每吨3,110美元，伦敦7月可可期货 收低13英镑，或0.6%，报每吨2,097英镑。
7月阿拉比卡咖啡期货 收高0.8美分，或0.6%，报每磅1.3735美元。7月罗布斯塔咖啡期货 收涨10美元，或0.6%，报每吨1,734美元。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
0048GMT * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响 * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳 * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样 * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立 场减弱 * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方 * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水 准114.13提供初步阻力(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透北京1月23日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8615元附近，较上日升值约78点。
路透北京1月23日 - 中国网络科技服务企业--鹏博士电信传媒集团股份公司 周日晚公告称，公司拟定向增发募集资金不超过60亿元人民币，用于“基础网络投资”、“Open-NCloud 全球云网平台”和“新媒体平台运营”项目。公司股票并将于今日复牌。