金砖国家：6月9日股汇市收盘纵览

《汇市简讯》清淡市况放大美元/日圆下行走势
0048GMT * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响 * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳 * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样 * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立 场减弱 * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方 * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水 准114.13提供初步阻力(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透6月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月9日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌0.61%或5.05点，报971.09点。
中国股市：沪综指收跌结束三连涨，经济前景预期偏弱抑制市场人气
中国汇市：人民币微幅收跌CPI数据影响不彰，短期仍将维持基本稳定
香港股市：收跌至两个月低点，因政治疑虑和美国升息前景打压人气
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巴西股市：指标Bovespa指数结束三连跌，受巴西国家石油公司(Petrobras) 涨势带动。Bovespa指数 收涨0.01%，报52,815.99点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元小幅上涨，因政府宣布一项特许计划，以吸引640亿美元的民间投资。雷亚尔兑美元 收报3.0998/10，上交易日收报3.1079/99。
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南非股市：收盘下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时间可能早于预期的猜测升温，冲击南非等新兴市场。指标Top-40指数 收低1.19%，至45,395.91点。大盘综合指数 下滑1.05%，报51,080.26点。
南非汇市：兰特兑美元小涨，盘中在窄幅区间波动
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印度股市：收于近八个月最低点，因担心中国股市被纳入MSCI明晟新兴市场指数可能影响投资组合流动。指标BSE指数 收跌0.16%，报26,481.25点。NSE指数 收跌0.27%，报8,022.40点，为2014年10月以来最低收位。
印度汇市：卢比兑美元 收报63.9300，上日收报64.0900。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 略升，报943.54点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.99%，报512.83点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.8%，报55.545卢布。卢布兑欧元 涨0.81%，至62.729卢布。(完) (整理 王丽鑫；审校 孙茉莉)
0048GMT * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响 * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳 * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样 * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立 场减弱 * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方 * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水 准114.13提供初步阻力(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透北京1月23日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8615元附近，较上日升值约78点。
路透北京1月23日 - 中国网络科技服务企业--鹏博士电信传媒集团股份公司 周日晚公告称，公司拟定向增发募集资金不超过60亿元人民币，用于“基础网络投资”、“Open-NCloud 全球云网平台”和“新媒体平台运营”项目。公司股票并将于今日复牌。