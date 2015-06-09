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亚洲 | 2015年 6月 10日 星期三 07:10 BJT

金砖国家：6月9日股汇市收盘纵览

路透6月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月9日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌0.61%或5.05点，报971.09点。

中国股市：沪综指收跌结束三连涨，经济前景预期偏弱抑制市场人气

中国汇市：人民币微幅收跌CPI数据影响不彰，短期仍将维持基本稳定

香港股市：收跌至两个月低点，因政治疑虑和美国升息前景打压人气

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巴西股市：指标Bovespa指数结束三连跌，受巴西国家石油公司(Petrobras) 涨势带动。Bovespa指数 收涨0.01%，报52,815.99点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元小幅上涨，因政府宣布一项特许计划，以吸引640亿美元的民间投资。雷亚尔兑美元 收报3.0998/10，上交易日收报3.1079/99。

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南非股市：收盘下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时间可能早于预期的猜测升温，冲击南非等新兴市场。指标Top-40指数 收低1.19%，至45,395.91点。大盘综合指数 下滑1.05%，报51,080.26点。

南非汇市：兰特兑美元小涨，盘中在窄幅区间波动

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印度股市：收于近八个月最低点，因担心中国股市被纳入MSCI明晟新兴市场指数可能影响投资组合流动。指标BSE指数 收跌0.16%，报26,481.25点。NSE指数 收跌0.27%，报8,022.40点，为2014年10月以来最低收位。

印度汇市：卢比兑美元 收报63.9300，上日收报64.0900。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 略升，报943.54点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.99%，报512.83点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.8%，报55.545卢布。卢布兑欧元 涨0.81%，至62.729卢布。(完) (整理 王丽鑫；审校 孙茉莉)

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