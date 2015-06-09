《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月9日

《汇市简讯》清淡市况放大美元/日圆下行走势
0048GMT * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响 * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳 * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样 * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立 场减弱 * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方 * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水 准114.13提供初步阻力(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 87.58 -0.71 -0.80 3615112
京东 36.43 +0.20 +0.55 11905423
新浪 56.58 -0.48 -0.84 2099633
搜狐 67.48 -2.26 -3.24 460969
网易 144.21 +0.14 +0.10 434668
百度 202.56 -0.59 -0.29 2180099
台湾
台湾积体电路 22.83 +0.18 +0.79 3159642
联电 2.07 -0.06 -2.82 293844
日月光 6.61 -0.14 -2.07 298435
硅品精密 7.30 -0.21 -2.80 836325
和信超媒体 0.72 +0.01 +1.41 193881
友达 4.74 -0.22 -4.44 396282
中华电信 31.13 -0.15 -0.48 15365
台湾国际航电 45.72 +0.25 +0.55 1200593
香港
中国移动 64.64 -1.05 -1.60 225574
中国联通 16.76 -0.39 -2.27 96767
中国电信 64.79 -1.55 -2.34 9860
中芯国际 5.51 +0.02 +0.36 3527
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 85
(完)
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韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 孙茉莉; 审校 张涛)
0048GMT * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响 * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳 * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样 * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立 场减弱 * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方 * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水 准114.13提供初步阻力(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透北京1月23日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8615元附近，较上日升值约78点。
路透北京1月23日 - 中国网络科技服务企业--鹏博士电信传媒集团股份公司 周日晚公告称，公司拟定向增发募集资金不超过60亿元人民币，用于“基础网络投资”、“Open-NCloud 全球云网平台”和“新媒体平台运营”项目。公司股票并将于今日复牌。