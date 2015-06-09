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亚洲 | 2015年 6月 10日 星期三 06:45 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月9日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 87.58 -0.71 -0.80 3615112

京东 36.43 +0.20 +0.55 11905423

新浪 56.58 -0.48 -0.84 2099633

搜狐 67.48 -2.26 -3.24 460969

网易 144.21 +0.14 +0.10 434668

百度 202.56 -0.59 -0.29 2180099

台湾

台湾积体电路 22.83 +0.18 +0.79 3159642

联电 2.07 -0.06 -2.82 293844

日月光 6.61 -0.14 -2.07 298435

硅品精密 7.30 -0.21 -2.80 836325

和信超媒体 0.72 +0.01 +1.41 193881

友达 4.74 -0.22 -4.44 396282

中华电信 31.13 -0.15 -0.48 15365

台湾国际航电 45.72 +0.25 +0.55 1200593

香港

中国移动 64.64 -1.05 -1.60 225574

中国联通 16.76 -0.39 -2.27 96767

中国电信 64.79 -1.55 -2.34 9860

中芯国际 5.51 +0.02 +0.36 3527

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 85

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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