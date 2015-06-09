日本经济：政府将打好经济基础，为2017年加税做准备--文件草稿

《汇市简讯》清淡市况放大美元/日圆下行走势
0048GMT * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响 * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳 * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样 * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立 场减弱 * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方 * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水 准114.13提供初步阻力(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
据财政与经济政策年度规划草案称，为了给加税做好准备，政府将“酌情灵活应对”。
该份规划将在周三提交给日本经济财政谘问会议，随后在政府各部和执政党内进行讨论，内阁府将在本月底前后通过一个最终版本。
这份规划草案是一份关键性的年度政策文件，其中提供的细节不多，但证实政府计划在最初三年采取一系列密集的经济与财政改革，将基本预算赤字与GDP之比从目前的约3.3%降至1%。
由于实现预算平衡与经济成长之间存在冲突，草案呼吁应该以一种不压制经济的方式来限制公共支出。目前日本经济正在缓步回升，走出消费税上调带来的衰退。
草案表示，政府预期日本央行能够达成其通胀目标。
日本央行在2013年4月承诺在两年内使消费通胀率达到2%，以结束数十年来的通缩和经济成长疲弱局面。央行近期不得不将通胀率目标的达成时间推迟到2016年9月，因通胀率仍接近零水准，但经济学家表示，就连目前这样的目标也太乐观了。(完)
(编译 王丽鑫/郑茵 审校 孙茉莉)
0048GMT * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响 * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳 * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样 * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立 场减弱 * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方 * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水 准114.13提供初步阻力(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
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