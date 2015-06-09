日本经济：政府将打好经济基础，为2017年加税做准备--文件草稿

据财政与经济政策年度规划草案称，为了给加税做好准备，政府将“酌情灵活应对”。

该份规划将在周三提交给日本经济财政谘问会议，随后在政府各部和执政党内进行讨论，内阁府将在本月底前后通过一个最终版本。

这份规划草案是一份关键性的年度政策文件，其中提供的细节不多，但证实政府计划在最初三年采取一系列密集的经济与财政改革，将基本预算赤字与GDP之比从目前的约3.3%降至1%。

由于实现预算平衡与经济成长之间存在冲突，草案呼吁应该以一种不压制经济的方式来限制公共支出。目前日本经济正在缓步回升，走出消费税上调带来的衰退。

草案表示，政府预期日本央行能够达成其通胀目标。

日本央行在2013年4月承诺在两年内使消费通胀率达到2%，以结束数十年来的通缩和经济成长疲弱局面。央行近期不得不将通胀率目标的达成时间推迟到2016年9月，因通胀率仍接近零水准，但经济学家表示，就连目前这样的目标也太乐观了。(完)