澳新经济指标预测--6月10日-6月17日****

《汇市简讯》清淡市况放大美元/日圆下行走势
0048GMT * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响 * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳 * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样 * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立 场减弱 * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方 * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水 准114.13提供初步阻力(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月8日当周 6月10日(三) 0030 澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数 6月 -- +6.4% 2100 新西兰央行利率决定 -- 3.50% 3.50% 6月11日(四) 0130 澳洲就业人口(千人) 5月 增加11.0 减少2.9 全职就业人口(千人) -- 减少21.9 就业参与率 64.8% 64.8% 失业率 6.2% 6.2% 1200 新西兰制造业表现指数(PMI) 5月 -- 51.8 2245 新西兰食品价格指数 5月 -- -0.3% 6月12日(五) 0300 新西兰公债外资持有比例 5月 -- 63.9% 6月15日当周 6月15日(一) 暂无重要经济指标。 6月16日(二) 0130 澳洲新车销售 5月 -- -1.5% 2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第一季 -- 赤字31.9 截至3月31日的年度经常帐 -- 赤字78.2 6月17日(三) 2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.8% (较上年同期) -- +3.5%(完)
0048GMT * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响 * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳 * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样 * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立 场减弱 * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方 * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水 准114.13提供初步阻力(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透北京1月23日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8615元附近，较上日升值约78点。
路透北京1月23日 - 中国网络科技服务企业--鹏博士电信传媒集团股份公司 周日晚公告称，公司拟定向增发募集资金不超过60亿元人民币，用于“基础网络投资”、“Open-NCloud 全球云网平台”和“新媒体平台运营”项目。公司股票并将于今日复牌。