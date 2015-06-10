《中国报摘》--其他报纸重要消息6月10日

--上海市常务副市长屠光绍透露，上海已形成新一轮的金融改革初步方案，以实现自贸区金融改革和上海国际金融中心建设更好联动，重点在资本项目可兑换和资本市场建设方面。

--从多名接近监管层的P2P公司、股权众筹等人士处了解到，由央行等监管部门会签并上报的有关互联网金融业发展的指导意见日前已上会，并进行了意见反馈和落实，其最终落地时间或正在临近，最快将于7月底前落地。