《中国报摘》--其他报纸重要消息6月10日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**上海证券报**
--多家证券公司经纪业务相关人士表示，拟全部关闭与场外配资有关的恒生HOMS系统接入。
--上海市常务副市长屠光绍透露，上海已形成新一轮的金融改革初步方案，以实现自贸区金融改革和上海国际金融中心建设更好联动，重点在资本项目可兑换和资本市场建设方面。
**21世纪经济报道**
--山东推出首批政府和社会合作(PPP)项目，涉及能源、市政工作等多领域，据悉投资额超过1,000亿元人民币。
--河南省政府官网消息，郑万高铁可行性研究报告近日已通过评审。根据计划，该线路全长818.094公里，估算总投资1,195亿元人民币。
--从多名接近监管层的P2P公司、股权众筹等人士处了解到，由央行等监管部门会签并上报的有关互联网金融业发展的指导意见日前已上会，并进行了意见反馈和落实，其最终落地时间或正在临近，最快将于7月底前落地。
**东方早报**
--据悉，上海地区26家银行中，一共有七家银行开始执行二套房贷首付四成的新政，但利率为基准利率的1.1倍。
**人民日报**
--国土资源部报告显示，截至2014年，中国累计投入230亿元，钻井780口，设置探矿权54个，探获页岩气三级地质储量近5,000亿立方米。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。