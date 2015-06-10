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亚洲 | 2015年 6月 10日 星期三 08:04 BJT

中国个股：东兴证券拟定向增发筹资至多150亿元，用于增加资本金等

路透上海6月10日 - 今年2月刚实现首次公开发行（IPO）的东兴证券 周三公告称，拟非公开发行不超过4亿A股，募资总额至多150亿元人民币，用于增加公司资本金、补充营运资金等。

公告指出，本次定向增发的底价为前20日均价的90%，即33.22元，发行对象不超过10名的特定投资者，包括基金公司、券商、信托、财务公司和合格境外机构投资者（QFII）等。

本次募集资金具体投向包括加大对互联网金融业务的投入、适时扩大信用交易业务规模、加大对子公司和新设分支机构投入及筹建海外业务平台、拓展场外市场业务、适时扩大自营业务规模、拓展资产管理及基金管理业务等。

东兴证券2月IPO时曾发行5亿A股，筹集资金45.9亿元。

东兴证券自上周五起临时停牌，筹划非公开发行事宜，上一交易日收报40.26元。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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