中国个股：东兴证券拟定向增发筹资至多150亿元，用于增加资本金等

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海6月10日 - 今年2月刚实现首次公开发行（IPO）的东兴证券 周三公告称，拟非公开发行不超过4亿A股，募资总额至多150亿元人民币，用于增加公司资本金、补充营运资金等。
公告指出，本次定向增发的底价为前20日均价的90%，即33.22元，发行对象不超过10名的特定投资者，包括基金公司、券商、信托、财务公司和合格境外机构投资者（QFII）等。
本次募集资金具体投向包括加大对互联网金融业务的投入、适时扩大信用交易业务规模、加大对子公司和新设分支机构投入及筹建海外业务平台、拓展场外市场业务、适时扩大自营业务规模、拓展资产管理及基金管理业务等。
东兴证券2月IPO时曾发行5亿A股，筹集资金45.9亿元。
东兴证券自上周五起临时停牌，筹划非公开发行事宜，上一交易日收报40.26元。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。