《中国报摘》--中国证券报6月10日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 头版头条:
--中国证监会核准24家企业的首次公开发行(IPO)申请，其中包括国泰君安证券。
* 其他:
--财政部副部长张少春日前指出，下一阶段，要确保落实在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见，推动PPP工作实现新突破。
--两融余额排名靠前的几大券商近日纷纷提高保证金比例，并对持仓集中度提出要求。业内人士认为，市场累积涨幅较大以及券商资金紧张两大原因促使其调整两融政策。未来能否放宽两融期限以及杠杆率，还要看监管态度变化。
--东兴证券 拟以不低于33.22元人民币/股的价格，定向增发不超过4亿股A股，募资总额不超过150亿元，用于增加公司资本金，补充营运资金等。
--停牌近半年的*ST金路 称，拟5.45元/股向新光集团、虞云新发行20.6亿股，购买其合计持有的万厦房产100%股权、新光建材城100%股权，作价112亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。