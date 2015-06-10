《中国报摘》--中国证券报6月10日

* 头版头条:

--中国证监会核准24家企业的首次公开发行(IPO)申请，其中包括国泰君安证券。

* 其他:

--财政部副部长张少春日前指出，下一阶段，要确保落实在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见，推动PPP工作实现新突破。

--两融余额排名靠前的几大券商近日纷纷提高保证金比例，并对持仓集中度提出要求。业内人士认为，市场累积涨幅较大以及券商资金紧张两大原因促使其调整两融政策。未来能否放宽两融期限以及杠杆率，还要看监管态度变化。

--东兴证券 拟以不低于33.22元人民币/股的价格，定向增发不超过4亿股A股，募资总额不超过150亿元，用于增加公司资本金，补充营运资金等。