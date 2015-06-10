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亚洲 | 2015年 6月 10日 星期三 08:23 BJT

全球金市：现货金因美元走软而持坚，但美联储升息前景遏制涨势

投资者等候周四将出炉的美国零售销售数据，从中进一步寻找美国经济强劲程度，以及数据对美国货币政策影响程度的线索。

若数据面走强，美国联邦储备理事会(美联储)可能最早在9月就升息，升息之举料打击黄金需求。

其他消息方面，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周二持仓量减少0.42%至705.72吨，为1月以来最低水平。持仓减少可能拖累金价升势。

根据汤森路透黄金矿业服务公司(GFMS)周二公布的计算结果，4月美国进口黄金、白银与铂金首饰较上年同期增长18%，受强势美元与珠宝价格下滑的提振。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/陈宗琦；审校 白云/郑茵)

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