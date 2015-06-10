全球金市：现货金因美元走软而持坚，但美联储升息前景遏制涨势

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
投资者等候周四将出炉的美国零售销售数据，从中进一步寻找美国经济强劲程度，以及数据对美国货币政策影响程度的线索。
若数据面走强，美国联邦储备理事会(美联储)可能最早在9月就升息，升息之举料打击黄金需求。
其他消息方面，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周二持仓量减少0.42%至705.72吨，为1月以来最低水平。持仓减少可能拖累金价升势。
根据汤森路透黄金矿业服务公司(GFMS)周二公布的计算结果，4月美国进口黄金、白银与铂金首饰较上年同期增长18%，受强势美元与珠宝价格下滑的提振。(完)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。