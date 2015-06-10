《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月10日

*工商时报：

--受惠于所得税成长，带动税收大进补。财政部公布最新赋税收入统计，5月税收为2,932亿台币、年增5.7%，创下历年同期新高。官员表示，今年综所税、营所税结算申报税收双双成长，净增加税额已达800亿台币，带动税收稳定成长，预估全年税收可望超征千亿台币。

--继中国机电产品进出口商会(机电商会)来台设办事处后，海峡两岸经贸交流协会(海贸会)也将于本月16日揭牌，意味两岸互设经贸办事处再往前迈进一步。据悉，海贸会台北办事处将由原机电商会主任李荣民接掌。

--中央银行25日将召开第二季理监事会议，日前央行已大规模向银行发出问卷，具体罗列十大问题，其中除了土建融业务、房贷业务、工业区土地贷款等多项不动产放款业务，还把面向扩张到银行的金融商品投资及对利率走势的观测，甚至询问美国联准会升息的时点。

--金管会送票券金融公司业务利多。金管会9日公布将修正相关办法，扩大票券业持有外币资产的额度，由原先除外币短票外的所有外币资产不得逾净值30%，改为外币有价证券有净值30%额度，另外外币资产再有净值30%的额度。

*经济日报：

--台积电 董事长张忠谋，强调台积电营运是〞阳光普照〞，第三季绝无订单腰斩、成长减半。尽管竞争激烈，〞台积电从不害怕〞，他对今年台积电营运成长信心十足。

--经济部将于27日召开水价审议委员会，有关单位及学者专家将讨论新版水价公式；若一切顺利，可望拍板，之后再交由台湾自来水公司及台北自来水事业处制订新费率表，最快明年1月上路

--厦门自贸区加快融入〞一带一路〞，台企可善用平台登陆。厦门海沧保税港区管委会常务副主任熊衍良表示，对台企推动四大领域先试先行，打造跨境贸易快速物流新通道、推进食品农产品快速验放机制、两岸金融合作创新、青年〞三创〞基地。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。