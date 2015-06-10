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亚洲 | 2015年 6月 10日 星期三 08:25 BJT

表格：5月20日止日本生胶库存较10日前增加4%至12,708吨

路透东京6月10日 - 日本橡胶贸易协会周三公布的数据显示，5月20日止的10日内，日本生胶库存增加4% 至12,708吨。

以下为分类库存数据(单位:吨):

种类 5月20日 5月10日 4月30日 4月20日 4月10日 3月31日

生胶 12,708 12,225 11,825 11,106 11,182 11,622

天然乳胶 514 522 509 491 457 494

合成胶(固体) 1,147 1,013 1,035 1,069 1,038 967

合成乳胶(D.R.C.) 27 63 63 63 63 63

(完) (编译 张若琪 审校 张涛)

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