表格：5月20日止日本生胶库存较10日前增加4%至12,708吨

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京6月10日 - 日本橡胶贸易协会周三公布的数据显示，5月20日止的10日内，日本生胶库存增加4% 至12,708吨。
以下为分类库存数据(单位:吨):
种类 5月20日 5月10日 4月30日 4月20日 4月10日 3月31日
生胶 12,708 12,225 11,825 11,106 11,182 11,622
天然乳胶 514 522 509 491 457 494
合成胶(固体) 1,147 1,013 1,035 1,069 1,038 967
合成乳胶(D.R.C.) 27 63 63 63 63 63
(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。