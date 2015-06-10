《香港报摘》--经济日报6月10日

* 头版头条：

--市场近月紧盯滙丰 迁册回港的发展，行政总裁欧智华在策略日上表明，总部所在地要配合集团未来发展，并进一步强调未来重点发展与港比邻的珠三角及人民币业务。

* 其他：

--上置集团 与保利地产 及上置控股订立不具约束力的谅解备忘录，保利将以每股0.25港元认购上置集团的股份；交易若落实及完成后，保利将成为单一最大股东，占经扩大已发行股本30%以上。

--智能手机小米公司国际化再下一城，首间中国境外的“小米之家”门店在香港开业，并计划下月中旬在台湾开店，下一站不排除是印度。（完）

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