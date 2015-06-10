《香港报摘》--经济日报6月10日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 头版头条：
--市场近月紧盯滙丰 迁册回港的发展，行政总裁欧智华在策略日上表明，总部所在地要配合集团未来发展，并进一步强调未来重点发展与港比邻的珠三角及人民币业务。
* 其他：
--上置集团 与保利地产 及上置控股订立不具约束力的谅解备忘录，保利将以每股0.25港元认购上置集团的股份；交易若落实及完成后，保利将成为单一最大股东，占经扩大已发行股本30%以上。
--智能手机小米公司国际化再下一城，首间中国境外的“小米之家”门店在香港开业，并计划下月中旬在台湾开店，下一站不排除是印度。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。