《新兴市场重要经济事件预告》--6月10日-6月17日

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6月10日(三)

华盛顿--2015年经济合作暨发展组织(OECD)国际税务会议(International Tax Conference)(至6月11日)。

东京--国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏在IMF、日本财务省和亚洲开发银行主办的“高龄社会中为维系长期增长和持续性应采取的财政政策”论坛，致开幕词和主旨演讲(0100)。

里约热内卢--巴西央行总裁托比尼(Alexandre Tombini)与前欧洲及以色列央行官员参加一次公开活动，讨论2008年全球金融危机过后央行的职责。

卢萨卡--非洲进出口银行第22届股东大会(至6月13日)。

曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议(0730)。

布达佩斯--匈牙利央行公布5月利率会议之会议纪录(1200)。

6月11日(四)

布拉格--德国央行理事Andreas Dombret发表演说，主题为“构思稳定的货币联盟：进展和未决问题”(1600)。

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。

首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。

利马--秘鲁央行公布利率决定。

圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2200)。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执行委员会会议(1000)。

萨格勒布--克罗地亚央行召开理事会会议。

6月12日(五)

布鲁塞尔--第七届欧盟-墨西哥峰会。

约翰内斯堡--南非财长内内在经济研究局年会发表演讲，聚焦南非经济增长制约因素、税改及货币政策(0600)。

6月15日(一)

维也纳--奥地利央行召开主题为经济增长的长期前景的会议(至6月16日)。欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼、欧洲央行执委普雷特等将发言。

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(1030)。

6月16日(二)

布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer就2014/15年度金融稳定性召开记者会(0900)。

6月17日(三)

华沙--波兰央行召开货币政策理事会会议(料不宣布利率决定)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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