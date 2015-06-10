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亚洲 | 2015年 6月 10日 星期三 08:31 BJT

《台湾重要政经日程》--6月10日

=====================今日重要政经消息==============================
    6/10(三)
    --09:00 大立光         年度股东大会。
    --13:30 台积电         月营收公布。
    --14:00 国泰投信举行下半年投资展望记者会。
    --14:30 科技部学术研究奖项颁奖典礼。
    --16:30 证交所举行公司治理评监颁奖记者会。
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    6/11(四)
    --14:00 资诚公布2015台湾企业领袖调查报告记者会。
    
    6/12(五)
    --09:00 华硕 年度股东会。
    --14:00 中国信托人寿类全委保单签约记者会。
    
    6/15(一)
    --09:00 和硕 年度股东会。
    --16:20 台湾央行公布5月银行办理人民币业务概况。
        
    6/19(五)
    --端午节补假，金融市场休市。
      
     6/22(一)
    --08:30 经济部公布5月季调失业率，上月为3.75%。
    
    6/23(二)
    --12:30 央行代财政部标售增额发行104/5期公债，金额300亿台币，天期10年期，于26日(周五)发行。
    --16:00 经济部公布5月外销订单，上月年减4.0%。
     
    6/24(三)
    --16:00 经济部公布5月工业生产，上月为升1.06%。
    
    6/25(四)
    --16:10 央行公布5月M2年增率，上月为年增6.53%。
    --17:00(估) 台湾央行召开季度议息会议，会后公布利率决策。
    
    7/6(一)
    --16:10  央行公布6月底外汇存，上月底为4,189.58亿美元。
    
    7/7(二)
    --08:30  主计总处公布6月消费者物价指数，上月年跌0.73%。
    --16:00  财政部公布6月出口/进口数据，上月出口年跌3.8%。
 
    
    8/20(四)
    --16:20 央行公布第二季经常帐，上季顺差220亿美元。
         
    9/28(一)
    --中秋节补假，金融市场休市。
    
    10/9(五)
    --国庆日补假，金融市场休市。 
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    2016年
    
    1/16(六)
    --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。(完)   

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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