《香港报摘》--信报6月10日

* 头版头条：

--滙丰 再度大刀阔斧进行重整，以10项策略行动改善业务表现，至于总部迁册问题将于年底前交予董事会作决定。

* 其他：

--外电引述消息指出，青岛银行有意于今年第四季在香港上市，集资额暂定为7亿美元，并已委派中信证券及高盛作为安排行。

--港交所 环球市场部联席主管罗力表示，“沪港通”资金北上的模式较难复制至其他地区，但内地资金南下则较容易选择香港以外的其他地区。

--汉能薄膜发电 尚未复牌已有大批股份在场外转仓，据中央结算系统持股纪录显示，汉能停牌20天期间，共有266.73亿股被转仓，占已发行股本63.86%。（完）

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