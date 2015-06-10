《香港报摘》--信报6月10日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 头版头条：
--滙丰 再度大刀阔斧进行重整，以10项策略行动改善业务表现，至于总部迁册问题将于年底前交予董事会作决定。
* 其他：
--外电引述消息指出，青岛银行有意于今年第四季在香港上市，集资额暂定为7亿美元，并已委派中信证券及高盛作为安排行。
--港交所 环球市场部联席主管罗力表示，“沪港通”资金北上的模式较难复制至其他地区，但内地资金南下则较容易选择香港以外的其他地区。
--汉能薄膜发电 尚未复牌已有大批股份在场外转仓，据中央结算系统持股纪录显示，汉能停牌20天期间，共有266.73亿股被转仓，占已发行股本63.86%。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。