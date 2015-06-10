《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月10日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港6月10日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7526港元 ) 美股道琼工业指数周二收低2.51点，或0.01%，报17,764.04点。金融和消费必需品类股反弹。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 151.930 0.41 26271 11.779 0.50 中国铝业 13.870 -5.90 44750 4.301 -0.44 中国移动 64.640 -1.60 225574 100.226 1.24 中国人寿 22.750 -2.78 182021 35.274 0.64 中石油 115.000 -1.24 14720 8.915 0.51 中石化 83.290 -2.72 22445 6.457 0.22 汇丰控股 47.000 -0.78 1817714 72.874 -0.51 中电信 64.790 -2.34 9860 5.023 0.66 中国联通 16.760 -2.27 96767 12.993 0.57 兖州煤业 9.270 2.09 78715 7.187 -0.12 华能国际 54.110 -1.33 14104 10.487 -0.50 南方航空 51.090 -6.91 33214 7.922 -3.51 东方航空 39.020 -5.20 11945 6.050 -1.94 中芯国际 5.510 0.36 3527 0.854 -0.66 （完）
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。