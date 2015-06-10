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亚洲 | 2015年 6月 10日 星期三 08:35 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月10日

路透香港6月10日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7526港元      
 )
                                                                                         
 美股道琼工业指数周二收低2.51点，或0.01%，报17,764.04点。金融和消费必需品类股反弹。            
                                                                                         
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       151.930    0.41      26271            11.779       0.50
 中国铝业                      13.870   -5.90      44750             4.301      -0.44
 中国移动                      64.640   -1.60     225574           100.226       1.24
 中国人寿                      22.750   -2.78     182021            35.274       0.64
 中石油                       115.000   -1.24      14720             8.915       0.51
 中石化                        83.290   -2.72      22445             6.457       0.22
 汇丰控股                      47.000   -0.78    1817714            72.874      -0.51
 中电信                        64.790   -2.34       9860             5.023       0.66
 中国联通                      16.760   -2.27      96767            12.993       0.57
 兖州煤业                       9.270    2.09      78715             7.187      -0.12
 华能国际                      54.110   -1.33      14104            10.487      -0.50
 南方航空                      51.090   -6.91      33214             7.922      -3.51
 东方航空                      39.020   -5.20      11945             6.050      -1.94
 中芯国际                       5.510    0.36       3527             0.854      -0.66
 
    （完）

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