中国个股：*ST金路获新光集团注入112亿资产，转型房产开发及商业

路透上海6月10日 - 停牌近五个月的*ST金路 周三发布重组预案，公司拟发行股份购买万厦房产和新光建材城100%股权，预估值112.14亿元人民币。交易完成后，上市公司主业由化工变更为房地产开发和商业经营，控股股东变更为新光集团。

公告显示，*ST金路将向新光集团及其大股东之一的虞云新以5.45元/股的价格发行约20.58亿股作为对价。同时，公司还拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募资不超过40亿元，数量不超过7.34亿股，发行价格以询价方式确定。

根据预案，配套资金扣除发行费用后将用于义乌世贸中心、千岛湖皇冠假日酒店及附楼、新光天地二期及新光天地三期等项目的开发建设及补充流动资金。

截至2014年末，万厦房产和新光建材城未经审计的母公司报表净资产分别为13.5亿元和5.68亿元，其100%股权预估值的增值率达到334.29%、842.94%。

金路集团主营业务为氯碱化工、塑料制品的生产与经营等业务。近年来，受宏观调控、经济下行和行业产能过剩等影响，PVC树脂市场需求疲软、竞争激烈，产品价格持续下跌，公司收入下滑、2013年以来连续亏损。

新光集团位于浙江省义乌市，旗下业务包括饰品、农业、房地产、投资、商贸等。此次注入的万厦房产、新光建材厂是其主要的房地产业务平台，旗下项目主要分布在义乌、东阳、金华等浙中地区城市。

*ST金路称，通过本次交易，公司将置入行业前景良好、盈利能力较强的房地产开发和商业经营资产，使公司转变成为一家具备较强市场竞争力、区域领先的房地产开发和商业经营企业。同时，标的公司的房地产业务实现上市，将进一步拓宽其融资渠道，提升品牌影响力和整体竞争实力。