长江期货：中国期指总持仓大幅减少，持续上行压力较大

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自6月10日的《期货日报》：
最近10日，IF股指期货合约多次争夺5140点至5360点区间，同期总持仓量持续下降了7个交易日。周二，IF期指总持仓减少1.15万手，前5名、前20名、净空特征明显会员的净空持仓分别是2.2万手、1.75万手、9300手，环比增加3000手、200手、400手。从主力合约运行重心、盘中基差及价差等角度看，期指持续上行压力较大。
数据显示，近期IF期指净空持仓增幅明显。5月28日IF期指净空持仓开始跃升至1.38万手，隔日增加至1.85万手，此为4月16日以来的的最高持仓。随后净空持仓继续增加，6月3日达到2.75万手附近，最近4日净空持仓有所降低。考虑到前期大幅基差时常出现，不排除正向套利策略所带来的推动。近期基差大幅回落，总持仓也大幅下行，但净空持仓并未明显回落。套利资金离场同时，选择空头套保或单边策略介入，进而推高了净空持仓。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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