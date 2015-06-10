长江期货：中国期指总持仓大幅减少，持续上行压力较大

最近10日，IF股指期货合约多次争夺5140点至5360点区间，同期总持仓量持续下降了7个交易日。周二，IF期指总持仓减少1.15万手，前5名、前20名、净空特征明显会员的净空持仓分别是2.2万手、1.75万手、9300手，环比增加3000手、200手、400手。从主力合约运行重心、盘中基差及价差等角度看，期指持续上行压力较大。

数据显示，近期IF期指净空持仓增幅明显。5月28日IF期指净空持仓开始跃升至1.38万手，隔日增加至1.85万手，此为4月16日以来的的最高持仓。随后净空持仓继续增加，6月3日达到2.75万手附近，最近4日净空持仓有所降低。考虑到前期大幅基差时常出现，不排除正向套利策略所带来的推动。近期基差大幅回落，总持仓也大幅下行，但净空持仓并未明显回落。套利资金离场同时，选择空头套保或单边策略介入，进而推高了净空持仓。(完)