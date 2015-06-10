国际油市：美国原油延续升势，因预期库存进一步下降

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透新加坡6月10日 - 美国原油期货周三在亚洲盘初延续涨势，因上周原油和汽油库存降幅降幅超预期。
0030GMT，美国近月原油合约 涨0.43美元报每桶60.57美元。6月布兰特原油合约 升0.04美元报每桶64.92美元。
原油、汽油和柴油期货周二跳升超过3%，因看多的投资者押注上周美国原油库存再度减少，随大举买入原油和成品油期货。
美国能源资料协会(EIA)将于周三公布其库存报告。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 李爽 审校 张涛)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。