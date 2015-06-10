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货币新闻 | 2015年 6月 10日 星期三 08:41 BJT

国际油市：美国原油延续升势，因预期库存进一步下降

路透新加坡6月10日 - 美国原油期货周三在亚洲盘初延续涨势，因上周原油和汽油库存降幅降幅超预期。

0030GMT，美国近月原油合约 涨0.43美元报每桶60.57美元。6月布兰特原油合约 升0.04美元报每桶64.92美元。

原油、汽油和柴油期货周二跳升超过3%，因看多的投资者押注上周美国原油库存再度减少，随大举买入原油和成品油期货。

美国能源资料协会(EIA)将于周三公布其库存报告。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽 审校 张涛)

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