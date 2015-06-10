国际油市：美国原油延续升势，因预期库存进一步下降

路透新加坡6月10日 - 美国原油期货周三在亚洲盘初延续涨势，因上周原油和汽油库存降幅降幅超预期。

原油、汽油和柴油期货周二跳升超过3%，因看多的投资者押注上周美国原油库存再度减少，随大举买入原油和成品油期货。