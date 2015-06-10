大地期货：生猪补栏展开，大连豆粕期货反转仍需时间

以下内容节选自6月10日的《期货日报》：

近期，豆粕价格持续呈现弱势，并加速下行。一方面由于饲料需求疲弱，豆粕库存高企。另一方面，油厂压榨利润可观，压榨积极性较高，同时后期大豆到港量庞大，形成了较大的供应压力。但是随着生猪补栏的展开，后市豆粕供需将逐步转好。考虑到目前大豆压榨利润丰厚，短期豆粕价格仍有下行空间，而随着饲料需求的增长，预计豆粕反弹时点将于7月中下旬到来。

自去年中秋节前后生猪大量出栏后，由于养殖企业利润长时间亏损，生猪及能繁母猪存栏持续下降，截至4月底，国内能繁母猪存栏量下降至4000万头以下。而水产养殖业旺季未到，目前终端需求恢复较为缓慢，饲料厂及经销商看空情绪浓郁，入市更加谨慎。

另外，由于大豆继续集中到港，且压榨利润良好，国内油厂开机率持续提高。截至5月15日，全国各地油厂开工率已经上升至52.25，大豆压榨总量达到163万吨。但是受下游饲料需求疲弱的影响，豆粕库存反而长时间处于较高水平。同时，由于油厂看跌后市，出货锁定利润意愿依然较强，且仍积极预售低价远期基差，压制豆粕现货价格。(完)

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