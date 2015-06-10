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亚洲 | 2015年 6月 10日 星期三 08:51 BJT

《全球汇市》美元指小跌，投资者关注希腊与债权人的谈判进展

美元/日圆 日内持稳，报124.38，但仍低于周五意外强劲的美国就业报告出炉后触及的13年高位125.86。

周三稍早公布的数据显示，日本4月核心机械订单较前月意外增长3.8% 。虽然该数据向来波动，但可能是资本支出正凝聚力道的迹象。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1296 1.1283 +0.12 -6.62 1.2097

美元/日圆 124.34 124.32 +0.02 +3.89 119.68

欧元/日圆 140.45 140.27 +0.13 -2.99 144.78

美元/瑞郎 0.9299 0.9310 -0.12 -6.46 0.9941

英镑/美元 1.5386 1.5384 +0.01 -1.20 1.5573

美元/加元 1.2340 1.2336 +0.03 +6.21 1.1618

澳元/美元 0.7679 0.7687 -0.10 -5.99 0.8168

新西兰元/美元 0.7143 0.7130 +0.18 -8.39 0.7797

澳元/日圆 95.480 95.560 -0.08 -2.32 97.750

新西兰元/日圆 88.820 88.640 +0.20 -4.81 93.310

英镑/日圆 191.31 191.25 +0.03 +2.65 186.38

澳元/新西兰元 1.0747 1.0768 -0.20 +2.66 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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