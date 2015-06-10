《全球汇市》美元指小跌，投资者关注希腊与债权人的谈判进展

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
美元/日圆 日内持稳，报124.38，但仍低于周五意外强劲的美国就业报告出炉后触及的13年高位125.86。
周三稍早公布的数据显示，日本4月核心机械订单较前月意外增长3.8% 。虽然该数据向来波动，但可能是资本支出正凝聚力道的迹象。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1296 1.1283 +0.12 -6.62 1.2097
美元/日圆 124.34 124.32 +0.02 +3.89 119.68
欧元/日圆 140.45 140.27 +0.13 -2.99 144.78
美元/瑞郎 0.9299 0.9310 -0.12 -6.46 0.9941
英镑/美元 1.5386 1.5384 +0.01 -1.20 1.5573
美元/加元 1.2340 1.2336 +0.03 +6.21 1.1618
澳元/美元 0.7679 0.7687 -0.10 -5.99 0.8168
新西兰元/美元 0.7143 0.7130 +0.18 -8.39 0.7797
澳元/日圆 95.480 95.560 -0.08 -2.32 97.750
新西兰元/日圆 88.820 88.640 +0.20 -4.81 93.310
英镑/日圆 191.31 191.25 +0.03 +2.65 186.38
澳元/新西兰元 1.0747 1.0768 -0.20 +2.66 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李婷仪/陈宗琦/许娜/张若琪 审校 许娜/王丽鑫/孙茉莉/李爽)
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