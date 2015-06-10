国信期货：沪铜将面临季节性转弱

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自6月10日的《期货日报》：
6月以来，国内股市及商品呈现冰火两重天的格局，商品领头羊铜显着承压下挫。美联储在加息问题上态度仍显不确定性，国内刺激政策对铜市终端消费的提振不佳，加上传统消费旺季即将结束，铜市基差或面临季节性转弱，建议投资者以逢高沽空思路为主。
当前有色金属品种走势分化。投机资金的持续撤离对相对坚挺的铜市构成削弱，加上美元指数的趋势性压力以及国内终端需求不振，预计6月铜市将震荡偏弱，下半年熊市格局或难避免，建议投资者维持逢高沽空思路。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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