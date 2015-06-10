国信期货：沪铜将面临季节性转弱

6月以来，国内股市及商品呈现冰火两重天的格局，商品领头羊铜显着承压下挫。美联储在加息问题上态度仍显不确定性，国内刺激政策对铜市终端消费的提振不佳，加上传统消费旺季即将结束，铜市基差或面临季节性转弱，建议投资者以逢高沽空思路为主。