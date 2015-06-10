《交易视点》五年债标售不差，台股跌令资金入台债避险--元大宝来证

路透台北6月10日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，近来美债与德债殖利率走势相关性提升，昨晚美债公债殖利率走高除了受到德债抛售影响外，240亿美元三年期公债标售也是造成卖盘出笼的因素，而得标利率虽为2011年4月来最高的1.125%，但需求仍算稳健，终场10年期公债殖利率收在2.4420%，较前一交易日上涨了5.8基点。

本周美国公债市场殖利率主要会受到公债标售及公司债供应影响，可能将使交易商做部位调节，卖盘出笼让公债殖利率有走升压力，加上德国公债殖利率走升也尚未出现止步状况，有机会来扩大上周五非农就业数据亮眼的涨幅。