《交易视点》五年债标售不差，台股跌令资金入台债避险--元大宝来证

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北6月10日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，近来美债与德债殖利率走势相关性提升，昨晚美债公债殖利率走高除了受到德债抛售影响外，240亿美元三年期公债标售也是造成卖盘出笼的因素，而得标利率虽为2011年4月来最高的1.125%，但需求仍算稳健，终场10年期公债殖利率收在2.4420%，较前一交易日上涨了5.8基点。
本周美国公债市场殖利率主要会受到公债标售及公司债供应影响，可能将使交易商做部位调节，卖盘出笼让公债殖利率有走升压力，加上德国公债殖利率走升也尚未出现止步状况，有机会来扩大上周五非农就业数据亮眼的涨幅。
台湾公债市场殖利率走自己的路，与欧美债市背道而驰，从五年期公债标售得标利率1.0050%，投标倍数2.27倍，可得知市场资金持续宽松，短券有供不应求状况，而台股近期表现低迷与韩国MERS疫情尚未受到控制，资金躲入债市避险，有助于台债殖利率走稳，但仍呈现窄幅区间盘整状况，预估十年券104/5期 公债成交区间1.52%-1.57%，五年券104/9期 在1.00-1.05%。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。