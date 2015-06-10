重温稿-《中国新债预测》三年国债利率均值2.76%，一级市场料保持较好需求

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 招标品种: 财政部三年期固息国债
* 招标金额: 300亿元人民币
* 招标时间: 周三(10日)9:30-10:30
* 受访人数: 10位(银行、券商)
* 预测区间: 2.69%-2.90%
* 预测均值: 2.76%(按各家机构预测值平均)
路透北京6月9日 - 中国财政部周三将招标发行三年期固息国债。路透调查显示，二级市场维持盘整姿态，经济数据低迷亦难坚定做多情绪，但充沛流动性护航下，一级市场近期却保持较好需求，料明日三年国债定位略低于二级，预测均值落在2.76%。
“近期一级市场招标情况都挺积极，利率一般略低于二级，而且国债需求要比金融债还更好些。”北京一券商交易员称。
中国国家统计局周二公布，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.2%，为四个月最低水准，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌4.6%，有分析师认为，二季度GDP增速破七会成为大概率事件。
北京一银行交易员并认为，目前一至三年期国债利差偏大，且资金利率较稳定，亦使得三年品种具有不错的配置价值。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为2.8603%。
明日新债为财政部今年第12期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期债6月11日开始计息，利息按年支付；招标结束至6月15日进行分销，6月17日起上市交易，发行手续费为承销面值的0.05%。(完) (发稿 华小萌; 审校 李宏薇/杨淑祯)
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