重温稿-《中国新债预测》三年国债利率均值2.76%，一级市场料保持较好需求

* 招标品种: 财政部三年期固息国债

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(10日)9:30-10:30

* 受访人数: 10位(银行、券商)

* 预测区间: 2.69%-2.90%

* 预测均值: 2.76%(按各家机构预测值平均)

路透北京6月9日 - 中国财政部周三将招标发行三年期固息国债。路透调查显示，二级市场维持盘整姿态，经济数据低迷亦难坚定做多情绪，但充沛流动性护航下，一级市场近期却保持较好需求，料明日三年国债定位略低于二级，预测均值落在2.76%。

“近期一级市场招标情况都挺积极，利率一般略低于二级，而且国债需求要比金融债还更好些。”北京一券商交易员称。

中国国家统计局周二公布，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.2%，为四个月最低水准，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌4.6%，有分析师认为，二季度GDP增速破七会成为大概率事件。

北京一银行交易员并认为，目前一至三年期国债利差偏大，且资金利率较稳定，亦使得三年品种具有不错的配置价值。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为2.8603%。

明日新债为财政部今年第12期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。