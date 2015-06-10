华泰长城期货：经济下行预期升温，国内市场矿强钢弱局面或难为继

以下内容节选自6月10日的《期货日报》：

5月CPI和PPI数据分别为1.2%、-4.6%，显示出国内经济通缩在加剧。CPI增速继4月小幅回升后再次回落，仅高于年初1月时的水平，为近五年来次新低。而PPI指标同为近五年来次新低水平，仅高于今年2月-4.8%的增速。叠加本月前期公布的进出口贸易数据和PMI指标，共同加大了经济的下行预期，市场对于强刺激呼声再起。

整体经济环境持续恶化，反映在钢铁行业表现为钢市持续疲弱。5月钢铁行业PMI指标再度回落至42.4，为年内新低水平。具体来看，生产指数回落幅度最大，由49.4接近荣枯线水平直接回落至40.7，新订单指数最低仅有37.6，出口订单指标相较其他分项有3.7的上调，显示出国外需求向好，且好于国内市场需求。国内钢材市场继续表现出供需两弱的局面。受此影响，5月钢市现货价格下行趋势明显，5月华东华北螺纹钢现货价格累计下调70—120元/吨不等。进入6月，螺纹钢现货报价再跌30—70元/吨，当前上海地区螺纹钢报价触及2100元/吨新低。

与钢材现货市场形成鲜明对比的是，原料端价格相对维稳，且铁矿石价格在外矿价格反弹创新高的带动下整体出现止跌反弹。自5月以来，唐山66%国产矿累计上涨25元/吨、邯邢局矿石出厂价格上涨超过80元/吨，港口澳洲矿石进口价格也累计上调20元/湿吨，煤焦报价相对前期跌幅明显收窄。(完)

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