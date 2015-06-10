光大期货：大商所鸡蛋期现货出现反弹要求

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自6月10日的《期货日报》：
在周一鸡蛋期价探底回升后，周二短线技术性反弹继续支撑鸡蛋上行。笔者预计，上周鸡蛋期价经历急跌后，短期可能呈现反弹要求，长线维持空头思路不变。
芝华最新公布的蛋鸡存栏统计数据显示，5月全国蛋鸡存栏14.05亿只，较4月增加2.73%，同比去年减少2.51%。5月全国蛋鸡总存栏增加的原因是在产蛋鸡存栏与后备鸡存栏量均出现增加。与此同时，自2月开始，全国在产蛋鸡存栏数据持续恢复增长。在2月到5月的四个月时间内，蛋鸡养殖户积极淘汰低产蛋量的老鸡。在新鸡补栏和老鸡淘汰的双重因素影响下，国内蛋鸡存栏结构趋于合理。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。