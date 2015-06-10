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亚洲 | 2015年 6月 10日 星期三 08:54 BJT

光大期货：大商所鸡蛋期现货出现反弹要求

以下内容节选自6月10日的《期货日报》：

在周一鸡蛋期价探底回升后，周二短线技术性反弹继续支撑鸡蛋上行。笔者预计，上周鸡蛋期价经历急跌后，短期可能呈现反弹要求，长线维持空头思路不变。

　　芝华最新公布的蛋鸡存栏统计数据显示，5月全国蛋鸡存栏14.05亿只，较4月增加2.73%，同比去年减少2.51%。5月全国蛋鸡总存栏增加的原因是在产蛋鸡存栏与后备鸡存栏量均出现增加。与此同时，自2月开始，全国在产蛋鸡存栏数据持续恢复增长。在2月到5月的四个月时间内，蛋鸡养殖户积极淘汰低产蛋量的老鸡。在新鸡补栏和老鸡淘汰的双重因素影响下，国内蛋鸡存栏结构趋于合理。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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