大越期货：沪胶后市将承压回落

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自6月10日的《期货日报》：
自4月中旬以来，沪胶走出一波反弹行情，脱离前期振荡低位区域，有上涨迹象。笔者认为，沪胶的前期反弹受阶段性因素的刺激，利好因素不具备持续性，后市沪胶将在供给压力增大的情况下回落。
沪胶之前的反弹动能主要来自阶段性供给的减少。首先是沪胶价格持续在低位徘徊，使得国内橡胶停割、弃割现象开始增加。相比其他打工收入，当前割胶收入相对较低，不少割胶工人转而进城务工。其次是对比其他经济作物来说，香蕉等亩产收入明显高于橡胶，不少产地开始改种其他经济作物。最后是原先承包胶林的种植户，在价格下降、雇工难寻以及资金成本上涨的情况下，难以为继，选择转包等，这都造成了国内橡胶供给减少。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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