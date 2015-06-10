大越期货：沪胶后市将承压回落

自4月中旬以来，沪胶走出一波反弹行情，脱离前期振荡低位区域，有上涨迹象。笔者认为，沪胶的前期反弹受阶段性因素的刺激，利好因素不具备持续性，后市沪胶将在供给压力增大的情况下回落。

沪胶之前的反弹动能主要来自阶段性供给的减少。首先是沪胶价格持续在低位徘徊，使得国内橡胶停割、弃割现象开始增加。相比其他打工收入，当前割胶收入相对较低，不少割胶工人转而进城务工。其次是对比其他经济作物来说，香蕉等亩产收入明显高于橡胶，不少产地开始改种其他经济作物。最后是原先承包胶林的种植户，在价格下降、雇工难寻以及资金成本上涨的情况下，难以为继，选择转包等，这都造成了国内橡胶供给减少。(完)