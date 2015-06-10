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亚洲 | 2015年 6月 10日 星期三 08:55 BJT

《交易视点》台债与国际债市脱钩，持券信心强令行情中性偏多--群益金鼎证券

路透台北6月10日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，五年券标售筹码稳固，且投标倍数为近期最高的2.27，显示市场需求强劲，不受国际债市偏空影响。目前台债走势与国际债市脱钩，台湾与周边国家景气疑虑加深增强货币政策宽松的预期，持券信心强，行情中性偏多。五年券104/9期 区间0.98-1.02%，十年增额券104/5期 区间1.50-1.56%。

IRS(利率交换)市场随现货利率走低。两年成交0.975%，五年成交1.30-1.305%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)

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