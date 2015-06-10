《交易视点》台债与国际债市脱钩，持券信心强令行情中性偏多--群益金鼎证券

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北6月10日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，五年券标售筹码稳固，且投标倍数为近期最高的2.27，显示市场需求强劲，不受国际债市偏空影响。目前台债走势与国际债市脱钩，台湾与周边国家景气疑虑加深增强货币政策宽松的预期，持券信心强，行情中性偏多。五年券104/9期 区间0.98-1.02%，十年增额券104/5期 区间1.50-1.56%。
IRS(利率交换)市场随现货利率走低。两年成交0.975%，五年成交1.30-1.305%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。