芝加哥期市：小麦接近两个月高位，美国种植区降雨将减缓收割进度

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
-----------------------------------0035GMT---------------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 534.50 2.25 +0.42% +3.38% 496.61 70 CBOT玉米 364.50 -0.50 -0.14% +1.11% 361.42 59 CBOT大豆 949.00 -2.50 -0.26% +1.20% 953.05 57 CBOT稻米 $9.97 -$0.02 -0.15% +1.63% $9.77 66 美国原油 $60.57 $0.43 +0.71% +4.18% $59.42 58 汇率 欧元/美元 $1.130 $0.019 +1.68% +0.54% 美元/澳元 0.768 0.005 +0.64% -0.14% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 SOY/CCN CBOT大豆持仓 CFTC/SOYCN CBOT玉米 COR/CCN CBOT玉米持仓 CFTC/CORCN CBOT小麦 WHE/CCN CBOT小麦持仓 CFTC/WHECN ICE棉花 COT/NCN ICE棉花持仓 CFTC/COTCN ICE软性商品 SOF/LCN 谷物期货 GRA-DRV-CMN 橡胶市场报导 RUB-CMN 马来西亚棕榈油 PALM/CN 上海SHFE期胶 0#SNR: 泰国现货 0#ASRUBBER-TH 日本TOCOM期胶 0#JRU: 印度尼西亚现货 0#ASRUBBER-ID 新加坡SICOM期胶 0#SRU: 马来西亚现货 0#ASRUBBER-MY (编译 李爽/李婷仪 审校 张若琪/孙茉莉/许娜)
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