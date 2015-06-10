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货币新闻 | 2015年 6月 10日 星期三 09:19 BJT

芝加哥期市：小麦接近两个月高位，美国种植区降雨将减缓收割进度

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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           534.50     2.25  +0.42%    +3.38%     496.61   70
    CBOT玉米           364.50    -0.50  -0.14%    +1.11%     361.42   59
    CBOT大豆           949.00    -2.50  -0.26%    +1.20%     953.05   57
    CBOT稻米            $9.97   -$0.02  -0.15%    +1.63%      $9.77   66
    美国原油           $60.57    $0.43  +0.71%    +4.18%     $59.42   58
    汇率
    欧元/美元          $1.130   $0.019  +1.68%    +0.54%
    美元/澳元           0.768    0.005  +0.64%    -0.14%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

  
  
    CBOT大豆        SOY/CCN  CBOT大豆持仓       CFTC/SOYCN
    CBOT玉米        COR/CCN  CBOT玉米持仓       CFTC/CORCN
    CBOT小麦        WHE/CCN  CBOT小麦持仓       CFTC/WHECN
    ICE棉花         COT/NCN  ICE棉花持仓        CFTC/COTCN
    ICE软性商品     SOF/LCN  谷物期货          GRA-DRV-CMN
    橡胶市场报导    RUB-CMN  马来西亚棕榈油        PALM/CN
    上海SHFE期胶     0#SNR:  泰国现货        0#ASRUBBER-TH
    日本TOCOM期胶    0#JRU:  印度尼西亚现货  0#ASRUBBER-ID
    新加坡SICOM期胶  0#SRU:  马来西亚现货    0#ASRUBBER-MY

 (编译 李爽/李婷仪 审校 张若琪/孙茉莉/许娜)

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