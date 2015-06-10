中国债市动态：国债期货大跌现券亦走疲，IPO前仆后继债市情绪更添谨慎

路透上海6月10日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有上行，成交维持清淡。交易员表示，新一轮IPO规模不减，市场担忧资金价格反弹不利债市；机构普遍对货币政策的进一步放松存有期待，但因兑现时点不明，交易情绪继续谨慎。

此外，早间国债期货五年及十年期主力合约盘中价格现大幅下行，有交易员称，可能由央行再度进行定向正回购的市场传言引起。

上海一银行交易员表示，“利率债收益率基本都往上走，不过幅度不太大，10年国开上了1、2个点。”

他并称，下周启动的新一轮IPO叠加6月半年末考核影响下，资金价格可能会有所反弹，因而债市情绪上似更趋于谨慎。

中国证监会周二稍晚下发新一批24家首次公开发行(IPO)企业的发行批文，网上申购日集中在下周四至下周五。

华东一银行交易员认为，从近期出炉的CPI等数据看，后续还是会降准降息，只是节点实在难以把握，“地方债发得好，央行可能更加没什么表示。”短期来看，行情由交易盘主导，市场对利空消息似乎比利好更敏感，收益率易涨难跌。

一级市场方面，中国财政部上午招标的三年期固息国债，中标利率为2.73%，略低于此前2.76%的市场预测均值。 有交易员称，从近次发行情况来看，国债一级需求总体向好，短端尤甚，明显好于金融债。

剩余期限约10年的国开行150210券最新报价 在4.08%/4.07%，上日尾盘为4.07%/4.0350%。