中国债市动态：国债期货大跌现券亦走疲，IPO前仆后继债市情绪更添谨慎

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海6月10日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有上行，成交维持清淡。交易员表示，新一轮IPO规模不减，市场担忧资金价格反弹不利债市；机构普遍对货币政策的进一步放松存有期待，但因兑现时点不明，交易情绪继续谨慎。
此外，早间国债期货五年及十年期主力合约盘中价格现大幅下行，有交易员称，可能由央行再度进行定向正回购的市场传言引起。
上海一银行交易员表示，“利率债收益率基本都往上走，不过幅度不太大，10年国开上了1、2个点。”
他并称，下周启动的新一轮IPO叠加6月半年末考核影响下，资金价格可能会有所反弹，因而债市情绪上似更趋于谨慎。
中国证监会周二稍晚下发新一批24家首次公开发行(IPO)企业的发行批文，网上申购日集中在下周四至下周五。
华东一银行交易员认为，从近期出炉的CPI等数据看，后续还是会降准降息，只是节点实在难以把握，“地方债发得好，央行可能更加没什么表示。”短期来看，行情由交易盘主导，市场对利空消息似乎比利好更敏感，收益率易涨难跌。
一级市场方面，中国财政部上午招标的三年期固息国债，中标利率为2.73%，略低于此前2.76%的市场预测均值。 有交易员称，从近次发行情况来看，国债一级需求总体向好，短端尤甚，明显好于金融债。
剩余期限约10年的国开行150210券最新报价 在4.08%/4.07%，上日尾盘为4.07%/4.0350%。
国债期货五年期主力合约TF1509 早盘收报96.270元，较上日结算价跌0.56%；10年期T1509 收报95.005元，较上日结算价跌0.51%。(完) (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。