《香港报摘》--其他报纸重要消息6月10日

**明报**

--网龙 表示，公司正与第三方就上限大约为1.3亿美元的潜在收购机会展开初步磋商，对方为教育领域的跨国公司。

--人和商业 就被指曾与哈尔滨第一大道“香港城”商舖业主签订五年期8厘的固定收益率返租协议作出否认，并称没有向超过一名业主出售同一商舖。

**星岛日报**

--正在公开招股的中国综合医药商百信药业 以及食用菌产品供应商中国绿宝 的孖展（保证金融资）反应未见踊跃，反映新股市场气氛暂时降温。

--香港公务员23年来首次获得高于薪酬趋势调查的加薪幅度，政府预计每年多付9亿港元支出。

**苹果日报**

--金管局总裁陈德霖在加拿大多伦多接受访问时表示，基金认购不如沪港通股票交易难以估计，流动性管理难度不大，意味着较小机会重现年初本地人民币息率抽高情况。

--券商指，6月首周澳门整体博彩收入约36亿澳门元，比5月同期再下跌逾两成，按年亦大跌五成，并逊于市场预期。

**东方日报**

--中国重汽 宣布成立合营公司以参与中国汽车金融业务。

--消息透露，锦州银行拟于下半年在香港上市，集资6亿美元，保荐人为建银国际。

**文汇报**

--建议改名为“君阳金融控股”的君阳太阳能 ，其执行董事萧锦秋称，公司未来将在金融业务大展拳脚，现阶段正申请资产管理及企业融资牌照。

--证监会行政总裁欧达礼表示，大致上支持港交所 提出的涨跌停板机制建议，因机制可以防止肥手指（Fat Fingers）及电脑程式下错单等事件。

**大公报**

--天誉置业 行政总裁文小兵称，中央现时对房地产行业的态度较为宽松，除四个一线城市外，基本已放宽限购，料公司今年合同销售优于去年，有信心完成全年销售目标30亿元人民币。（完）

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