《汇市简讯》澳元/日圆因澳洲数据疲软而小跌，但仍无明确方向

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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* 澳洲公布数据后，澳元/日圆在亚洲再次呈现无明确交投方向的状态
* 数据显示澳洲消费者信心疲软，澳元/日圆从95.73跌至95.39
* 该货币对仍呈区间波动，近期守在94.50-97.00或97.30
* 资金流动方向不明，日本散户投资者犹豫不决
* 日本奖金季到来，但澳洲央行未来政策方向令人持谨慎态度
* 技术面指示意义不大：日线图一目均衡基准线在95.78、一目均衡转换线在95.76和200日移动均值为95.46(完)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。