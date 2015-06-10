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亚洲 | 2015年 6月 10日 星期三 09:15 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆因澳洲数据疲软而小跌，但仍无明确方向

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* 澳洲公布数据后，澳元/日圆在亚洲再次呈现无明确交投方向的状态

* 数据显示澳洲消费者信心疲软，澳元/日圆从95.73跌至95.39

* 该货币对仍呈区间波动，近期守在94.50-97.00或97.30

* 资金流动方向不明，日本散户投资者犹豫不决

* 日本奖金季到来，但澳洲央行未来政策方向令人持谨慎态度

* 技术面指示意义不大：日线图一目均衡基准线在95.78、一目均衡转换线在95.76和200日移动均值为95.46(完)

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