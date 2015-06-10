《全球重要经济事件一览表》--6月10日-6月17日

路透6月10日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

6月10日(三)

华盛顿--经济合作暨发展组织(OECD)在美国召开2015年国际税务会议至(6月11日)。

伦敦--英国央行总裁卡尼与财务大臣奥斯本在伦敦市长官邸一次活动上发表讲话(1945)。

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁计划在央行发布最新经济预估的记者会上讲话(0800)。

法兰克福--奥地利央行总裁诺沃特尼将发表讲话(0800)。

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定(0800)。

日本甲府--日本央行审议委员佐藤健裕发表演说。

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布2015年新西兰经济调查。

塔林--爱沙尼亚央行将公布最新宏观经济预测，央行总裁韩伟森将发表讲话。

纽伦堡--德国央行理事Joachim Nagel发表讲话，题为“零线水平的货币政策--实践中的挑战”(1230)。

6月11日(四)

伦敦--英国预算责任办公室(OBR)发布年度财政可持续性报告(1000)。

惠灵顿--新西兰央行宣布货币政策声明和指标利率水平。

渥太华--加拿大央行发布金融体系检视报告，讨论经济面临的主要风险(1430)。

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹在金融体系检视报告发布后召开新闻发布会(1515)。

都柏林--德国央行首席经济学家Jens Ulbrich发表讲话(1145)。

海牙--欧洲央行管委会委员Sabine Lautenschlager对荷兰财政委员会发表演说(1230)。

布拉格--德国央行理事Andreas Dombret发表题为“涉及稳定的货币同盟--进展及未解决的问题”的演说(1600)。

德国加布森--德国央行理事Carl-Ludwig Thiele就“货币的未来”发表演说(1600)。

慕尼黑--德国央行副总裁Claudia Buch在Hans Moeller百岁诞辰座谈会中发表演说(1700)。

6月12日(五)

布鲁塞尔--欧盟与墨西哥将举行第七届欧盟-墨西哥峰会。双方将在峰会上就双边法律框架现代化的议题展开协商，检讨现有的双边机制与对话。

6月15日(一)

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会进行证词陈述(1300)。这是德拉吉在经济与货币事务委员会的季度听证会。

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在亚太金融一体化启动仪式上发表题为“澳洲金融服务的未来”的讲话(2155)。

堪培拉--澳洲央行助理总裁肯特(Christopher Kent)在澳洲国立大学发表讲话(0750)。

都柏林--爱尔兰央行政府与风险部门主管Gerry Cross和欧盟金融服务执委希尔(主管金融服务)在爱尔兰国际银行联合会(FIBI)2015年年会上发表讲话。

维也纳--奥地利央行主办长期经济成长前景大会(至6月16日)。演讲者包括：欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼、欧洲央行执委普雷特、奥地利总理维尔纳·法伊曼(Werner Fayman)、奥地利财长谢林(Hans Joerg Schelling)以及IMF的Thomas Helbing。

6月16日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。

悉尼--澳洲央行公布6月政策会议记录(0130)。

6月17日(三)

伦敦--英国央行总裁卡尼在国际证监会组织(IOSCO)年度会议后的晚宴上发表谈话。

伦敦--英国央行公布6月政策会议之会议记录(0830)。

华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议，之后将宣布政策声明，主席叶伦也将举行记者会(1830)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会与全行委员会会议。无宣告利率之计划(至6月18日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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