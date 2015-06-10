台湾债市：公债殖利率盘初偏升，因美债弹高及台股止跌

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北6月10日 - 台湾公债殖利率周三盘初偏升，但幅度有限；交易员指出，随着美债殖利率上扬，加上近来连番下跌的台股早盘止跌上涨，台债殖利率亦随之反应，五年券104/9 挟标售优于预期题材一度先升后跌，惟观望气氛浓厚令交投清淡。
今日104/9及10年二次增额券104/5R 成盘面上双主流，但交易员表示，在多方与空方态度趋谨慎之下，交易量不大。
大型公股银行主管说，〞早上10年券有一堆挂单进来，大家都挂在1.56%附近，但空方也很小心，不敢轻举妄动。〞
证券交易员指出，随美债弹高，且站稳在2.4%空头转折点，此举已不利债市后市表现，台债虽然与国际债市脱钩，仍呈中性偏多态势，但不论多方或空方操作态度都很谨慎，短线只会做少量当冲，使债市交投趋冷清。
大型公股银行主管表示，随早盘股市止跌走升，避险需求减弱令债市缺乏资金动能，走势偏弱，但中性偏多格局没有改变。
本地时间10:33，台股加权指数 涨1.26%。
五年及10年今日预估主要交投区间：
* 五年券104/9 ：0.99%-1.03%
* 10年券104/5R ：1.53%-1.56%
最新相关报导链接：
--美国债市：较长期公债收益率触及七个月高位，本周大量债券供应刺激卖盘
--《综述》希腊总理寻求执政党支持，欧盟对协议发出警示
(记者 罗两莎; 审校 董永年)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。