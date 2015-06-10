台湾债市：公债殖利率盘初偏升，因美债弹高及台股止跌

路透台北6月10日 - 台湾公债殖利率周三盘初偏升，但幅度有限；交易员指出，随着美债殖利率上扬，加上近来连番下跌的台股早盘止跌上涨，台债殖利率亦随之反应，五年券104/9 挟标售优于预期题材一度先升后跌，惟观望气氛浓厚令交投清淡。

今日104/9及10年二次增额券104/5R 成盘面上双主流，但交易员表示，在多方与空方态度趋谨慎之下，交易量不大。

大型公股银行主管说，〞早上10年券有一堆挂单进来，大家都挂在1.56%附近，但空方也很小心，不敢轻举妄动。〞

证券交易员指出，随美债弹高，且站稳在2.4%空头转折点，此举已不利债市后市表现，台债虽然与国际债市脱钩，仍呈中性偏多态势，但不论多方或空方操作态度都很谨慎，短线只会做少量当冲，使债市交投趋冷清。

大型公股银行主管表示，随早盘股市止跌走升，避险需求减弱令债市缺乏资金动能，走势偏弱，但中性偏多格局没有改变。

本地时间10:33，台股加权指数 涨1.26%。

五年及10年今日预估主要交投区间：

* 五年券104/9 ：0.99%-1.03%

* 10年券104/5R ：1.53%-1.56%

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