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亚洲 | 2015年 6月 10日 星期三 09:21 BJT

金属期市：美元走软推动伦铜小涨，交投清淡

美国4月职位空缺大幅攀升至纪录高位，5月小企业信心增强，均显示经济成长在年初萎缩后重拾动能。

巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)周二推出一项计划，吸引1,984亿雷亚尔(640亿美元)私人投资，藉此建造、升级与运营巴西的道路、铁路、机场以及港口。

日本内阁府周三公布，4月核心机械订单较前月增加3.8%，优于市场预估，显示资本支出正在增强。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/陈宗琦；审校 白云/王丽鑫)

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