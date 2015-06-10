金属期市：美元走软推动伦铜小涨，交投清淡

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
美国4月职位空缺大幅攀升至纪录高位，5月小企业信心增强，均显示经济成长在年初萎缩后重拾动能。
巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)周二推出一项计划，吸引1,984亿雷亚尔(640亿美元)私人投资，藉此建造、升级与运营巴西的道路、铁路、机场以及港口。
日本内阁府周三公布，4月核心机械订单较前月增加3.8%，优于市场预估，显示资本支出正在增强。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/陈宗琦；审校 白云/王丽鑫)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。