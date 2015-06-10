《路透晚报》--6月10日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：央行下调今年主要指标预测，料下半年经济改善通缩缓解

中国央行周二将2015年国内生产总值(GDP)基准预测略下调至7%，其他主要经济指标较去年底全面下调。不过央行指出稳增长措施在下半年将对实体经济产生积极影响，经济环比增速将略高于上半年。

--中国经济：下行压力较大，将继续加强金融服务等对外开放--总理

中国国务院总理李克强周二表示，当前世界经济复苏艰难曲折，中国经济面临较大下行压力；中国将继续在市场准入和金融服务等方面加强对外开放。

--路透专访：中国货币松动应谨慎，谨防政策重回老路--专家

中国改革研究基金会国民经济研究所副所长王小鲁认为，中国目前并不缺流动性，价格下行是产能过剩的结果，并不是真正的通缩。如果继续放松货币只会加剧股市和楼市的泡沫，无助缓解实体经济的下行压力。

--中国经济：发改委批复包括两铁路在内的七个项目，累计投资1,267亿元

中国继续加快稳增长，扩投资的步伐。国家发展改革委员会周三批复新建商丘至合肥至杭州铁路、海口美兰机场二期扩建等七个项目，累计投资1,267.2亿元人民币。

--《分析》零利率和QE政策已过有效期，继续实施恐弊大于利

一些有影响力的银行家、监管机构和经济学家认为，零利率政策已经超出了它的有效期。这些人士忧心该政策所催生的资产泡沫和财富不均等问题。

--MERS疫情：台湾两大航空公司7月底前赴韩航班减幅近半，因当地疫情扩散

台湾两大航空公司--华航和长荣周三表示，7月底前将赴韩国的航班减幅近半，因韩国的中东呼吸综合征(中东呼吸症候群, MERS)疫情扩散。

【金融】

--中国金融：财政部称今年第二批1万亿元地方债置换额度已下发

中国财政部周三称，经国务院批准，财政部继3月下达了第一批1万亿元人民币地方债置换额度后，近日又下达了第二批1万亿元置换额度。

--中国金融：多家银行拟月中发大额存单，利率为基准利率1.4-1.5倍--消息

多位消息人士周二向路透表示，包括中国工商银行 601398.SS 等多家银行近期筹备发行大额存单，计划6月15日前后发行；目前，已在部分试点地区分支机构面向客户进行询量。

--全球金融：中国市场前景诱人，西方交易所欲来分羹

一些全球主要交易所的高管周二表示，由于供大于求，股票和衍生品交易所在成熟的西方市场赚钱变得愈发困难，但中国市场提供了更好的增长前景。

【固定收益】

--中国债市动态：国债期货大跌现券亦走疲，IPO前仆后继债市情绪更添谨慎

中国银行间债市周三早盘现券收益率略有上行，成交维持清淡。交易员表示，新一轮IPO规模不减，市场担忧资金价格反弹不利债市；机构普遍对货币政策的进一步放松存有期待，但因兑现时点不明，交易情绪继续谨慎。

--中国货币市场：回购利率低位徘徊，新一轮IPO影响料仍有限

中国银行间市场周三主要回购利率依旧在低位徘徊。尽管新一轮IPO将在下周登场，但今日跨申购周期的资金供给不改宽松，预计本轮IPO对流动性整体影响仍有限。

--新债招标：中国河北三至10年四期地方债利率全部落在下限--业内人士

业内人士周三透露，中国河北省下午招标的四期地方债，利率全部落在投标区间下限。三、五、七和10年利率依次为2.87%、3.25%、3.53%和3.58%，对应投标倍数为2.07倍、2.07倍、1.98倍和1.97倍。

--新债招标：中国三年期国债利率2.73%，略低于预测均值--业内人士

业内人士周三透露，中国财政部上午招标的三年期固息国债，中标利率为2.73%，略低于此前2.76%的市场预测均值。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘窄幅整理交投清淡，缺乏指引汇价料难破区间

人民币兑美元即期周三早盘维持区间窄幅整理，中间价则小幅升值，交易员表示，市场交投极为清淡，早盘至今汇价维持在不足20个点子内窄幅整理，缺乏信号指引，短期汇价仍难以突破此前6.19-6.21元盘整区间。

--离岸人民币：法国东方汇理银行五年期宝岛债以4.0%定价--消息

两位消息人士周三指出，法国东方汇理银行 五年期宝岛债已以4.0%定价，该券设有满四年可开始赎回(NC4)条件。

--离岸人民币：马来西亚联昌国际五年期宝岛债以3.85-3.90%询价--消息

两位消息人士周三表示，马来西亚联昌国际集团(CIMB) 预计在台湾发行五年期宝岛债，询价利率区间为3.85-3.90%。

--离岸人民币：马来亚银行五年期宝岛债以3.90%询价--消息

两位消息人士周三表示，马来西亚的马来亚银行(MAYBANK) 预计在台湾发行五年期宝岛债，询价利率为3.90%。

【证券/行业】

--《焦点》MSCI明晟推迟纳入中国A股，人民币国际化遇挫

国际指数公司MSCI明晟周三宣布全球市场分类评审结果，暂不将A股纳入其基准指数。MSCI预计当一些剩下的重要市场准入问题得到解决后，中国A股将会被纳入其全球基准指数。

--《焦点》MSCI指数评审未带来意外惊喜，无碍中国A股国际化步伐

国际指数公司MSCI明晟年度评审第二次搁置将中国A股纳入其旗下指数的计划，但对中国投资者而言乃意料中事，并相信A股国际化步伐仍将有序推进，未来被纳入国际指数将是大势所趋。

--中国股市：沪综指收跌，新一轮IPO启动及A股未被纳入MSCI加剧大盘震荡

中国股市沪综指周三震荡收跌。分析师指出，A股未被纳入MSCI明晟新兴市场指数以及新一轮新股发行批文下发等消息带动大盘低开探底，但随后买气逐渐恢复，创业板个股全线反弹带动大盘逐波回升一度冲高，尾盘则再度回落，预计短线大盘维持震荡上行的格局。

--《焦点》中国A股迭创新高伴随历史天量，资金供给渐成牛市隐忧

中国A股3月以来再现狂飙突进走势迭创新高，沪综指 .SSEC 时隔七年后近日重上5,000点整数关口，并创出历史天量。随着市场不断上涨和规模的扩大，完全依靠流动性宽松和改革预期营造的A股牛市根基将逐渐动摇，牛市下半场的走势愈加显得扑朔迷离。

--中国证券：新三板今年有望实现市场分层，以期实现差异化管理--董事长

中国全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）董事长杨晓嘉近日撰文指出，新三板是中国资本市场最大的创新，随着市场不断发展壮大，新三板的创新空间将会更大。新三板今年在制度创新方面的重头戏还是实现市场分层，其目的是实现差异化管理。

--中国新股：中国核电首日上市开盘上涨20%并瞬间触及临时停牌线

中国A股近四年以来最大一只新股--中国核电 601985.SS 38.91亿A股周三首日上市并无意外，开盘较发行价上涨两成之后，瞬间触及新股首日上市的临时停牌线，这只超级大盘股的上市表现与中小盘股如出一辙。

--中国新股：国泰君安启动至多15.25亿A股IPO，下周四为网上申购日

有望创下中国近五年来最大A股首次公开发行(IPO)融资纪录的国泰君安证券将登场，公司周三公告称，启动至多15.25亿股A股发行，网上申购日为下周四（18日）。

--中国金属：中国铜进口低迷，因企业转向国内贸易融资

业内消息人士表示，中国采购海外铜的势头在未来几个月仍将低迷，因当地贸易公司削减用于融资的铜进口，而且转向愈发简便且价格更吸引人的国内市场。

--《焦点》黄金走势胶着浇熄亚洲买气，中国股市火爆抢去风头

尽管近来金价下跌，但投资者预期会进一步下挫，而且中国股市大涨提供的收益更高，这些因素打击了黄金在亚洲的买需。 (完)