中港个股：工商银行与安哥拉签署协议，提供8.4亿美元贷款建设索约电站

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京6月10日 - 中国以市值计最大银行--工商银行 周二与安哥拉财政部签署融资协议，为安哥拉提供8.4亿美元贷款支持索约电站建设。
工行提供的新闻稿称，目前安哥拉全国电力总装机为200万千瓦，此次工商银行支持的索约电站项目装机为75万千瓦，占现有装机规模三分之一，建成后将显着改善电力短缺状况。
安哥拉是非洲经济增长最快的国家之一，已成为撒哈拉以南非洲第三大经济体和最大引资国。随着安哥拉经济的发展，其在能源、电力、民生、基础设施等方面的项目需求很大。
工商银行为中国企业“走出去”和“一带一路”战略实施提供全方位金融服务，仅“一带一路”储备项目涉及的投资额就近2,000亿美元。非洲一直是工行支持“走出去”的战略发展重心之一，业务范围已覆盖该区域近20个国家。（完） (发稿 王蕾；审校 乔艳红/曾祥进)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。