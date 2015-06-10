全球金属：LME欲在中国设立仓库，面临阻力重重

一位中国仓储业消息人士表示，另一大障碍是，中国国家外管局担心LME若是有更多交易，将导致人民币外流规模急剧增加。

这与欧洲一位仓储业消息人士的说法遥相呼应，这位人士称，中国想要有LME仓库，可能必须等到人民币成为自由兑换货币，且中国经济完全开放才行。

“中国存在对LME仓库的需求。所以最终会有LME仓库的，”前述中国仓储业消息人士说，“但这个最终有可能是下周，也可能是20年后...LME正在努力迎合中国当局。”

LME计划将这个目标与LMESword结合。LMESword为在LME注册的金属提供原产地和名称认证，可能会被用于监督在LME注册仓库之外的地方存放的金属。

继去年青岛港口发生仓储丑闻后，此举的目标是要提升对LME网络之外的仓库的信心。

“我们希望这不会对其他相关各方产生负面影响，我们不想损人利己。我们只对找到双赢的解决方案有兴趣，”LME东家港交所 行政总裁李小加上个月在LME亚洲活动周期间的简报会上表示。

但一些业内消息人士怀疑LMESword能否阻止青岛港口事件重演，因为青岛港口事件的问题出在仓单重复质押上。

“LMESword对提高市场的透明度有用，但它只是个保存和传递文件的系统，并没有解决质押船货不存在的问题，”该名欧洲仓储业消息人士说。(完) (编译 王丽鑫/白云; 审校 蔡美珍/陈宗琦/于春红)