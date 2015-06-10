台湾股市：盘中上扬1%，受台积电走升与宏达电止跌提振

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北6月10日 - 台湾股市周三盘中上涨1%，从周二所及的近五个 月低点回升，芯片(晶片)制造大厂台积电引领权重科技股上扬，此前台积 电公布乐观的营收预估。 开盘后数分钟，加权股价指数 上涨至9,283.76点，上日收跌1 .9%，创下将近五个月收盘低位。 台积电 涨1.1%，提振电子类股 上扬1.2%。台积电董 事长张忠谋周二称，由于来自智慧手机业绩强劲及网路相关应用产品普及 ，今年公司营收年成长率料达13-19%。 陷入挣扎的智能手机制造商宏达电 上涨1%，此前该公司公 布第二季亏损预估后，股价连续两日累计重挫20%。 金融与保险类指数 也上涨0.8%。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。