台湾股市：盘中上扬1%，受台积电走升与宏达电止跌提振

路透台北6月10日 - 台湾股市周三盘中上涨1%，从周二所及的近五个 月低点回升，芯片(晶片)制造大厂台积电引领权重科技股上扬，此前台积 电公布乐观的营收预估。 开盘后数分钟，加权股价指数 上涨至9,283.76点，上日收跌1 .9%，创下将近五个月收盘低位。 台积电 涨1.1%，提振电子类股 上扬1.2%。台积电董 事长张忠谋周二称，由于来自智慧手机业绩强劲及网路相关应用产品普及 ，今年公司营收年成长率料达13-19%。 陷入挣扎的智能手机制造商宏达电 上涨1%，此前该公司公 布第二季亏损预估后，股价连续两日累计重挫20%。 金融与保险类指数 也上涨0.8%。(完)