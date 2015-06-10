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亚洲 | 2015年 6月 10日 星期三 09:45 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--6月10日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ）    
  
    
      
    --招标品种: 财政部三年期固息国债
    --招标金额: 300亿元人民币
    --招标时间: 周三(10日)9:30-10:30
    --受访人数: 10位(银行、券商)
    --预测区间: 2.69%-2.90%
    --预测均值: 2.76%(按各家机构预测值平均)
    
    --招标品种: 河北470亿元三/五/七/10年一般债务招标,15:10招标结束
    
    
      
    --6/11      固定资产投资(不含农户)             1-5月
                社会消费品零售总额                   5月
                工业增加值                           5月
                房地产投资和销售情况月度报告         5月
    --6/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告     5月
                银行结售汇及代客涉外收付款数据       5月
    --6/23      汇丰制造业PMI初值                    6月
    --6/28      规模以上工业企业利润               1-5月
    --6/30      中国货物和服务贸易                   5月
    --6/30      中国国际收支平衡表（正式数）
                中国国际投资头寸表（正式数）
                中国外债数据（正式数）             一季度
    
    
      
    --多位消息人士周二向路透表示，包括中国工商银行  等多家银行
近期筹备发行大额存单，计划6月15日前后发行；目前，已在部分试点地区分支机构面向客
户进行询量。 
    --美国指数供应商MSCI明晟 周二表示，将推迟将中国A股列入该公司的一个指
标指数，但一旦解决市场准入问题，就有望纳入。 
    --中国国务院总理李克强周二表示，当前世界经济复苏艰难曲折，中国经济面临较大下
行压力；中国将继续在市场准入和金融服务等方面加强对外开放。 (完)
    
    
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