《中国债券市场每日交易备忘》--6月10日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --招标品种: 财政部三年期固息国债 --招标金额: 300亿元人民币 --招标时间: 周三(10日)9:30-10:30 --受访人数: 10位(银行、券商) --预测区间: 2.69%-2.90% --预测均值: 2.76%(按各家机构预测值平均) --招标品种: 河北470亿元三/五/七/10年一般债务招标,15:10招标结束 --6/11 固定资产投资(不含农户) 1-5月 社会消费品零售总额 5月 工业增加值 5月 房地产投资和销售情况月度报告 5月 --6/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 5月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 5月 --6/23 汇丰制造业PMI初值 6月 --6/28 规模以上工业企业利润 1-5月 --6/30 中国货物和服务贸易 5月 --6/30 中国国际收支平衡表（正式数） 中国国际投资头寸表（正式数） 中国外债数据（正式数） 一季度 --多位消息人士周二向路透表示，包括中国工商银行 等多家银行 近期筹备发行大额存单，计划6月15日前后发行；目前，已在部分试点地区分支机构面向客 户进行询量。 --美国指数供应商MSCI明晟 周二表示，将推迟将中国A股列入该公司的一个指 标指数，但一旦解决市场准入问题，就有望纳入。 --中国国务院总理李克强周二表示，当前世界经济复苏艰难曲折，中国经济面临较大下 行压力；中国将继续在市场准入和金融服务等方面加强对外开放。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次