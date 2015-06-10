港报社评：为公仆额外加薪，未合情未合理--经济日报6月10日

港府行政会议昨拍板公务员加薪幅度，除按薪酬趋势调查加幅外，更罕有地额外再加0.5个百分点，惟以本港经济以至职场环境而言，皆未见额外加薪的理据，无异慷纳税人之慨。

额外加薪理据弱 慷纳税人之慨

本港17万公务员的加薪幅度昨有定案，港府罕有地在薪酬趋势调查结果之上，再额外加薪最少0.5个百分点，如高级公务员薪酬加幅便由3.46%增至3.96%，中级公务员加幅则由4.12%增至4.62%，低级公务员的加幅则按惯例和中级公务员看齐，由3.02%大增1.6个百分点至4.62%。惟港府做合法却未合情、未合理。

按公务员加薪机制，行会考虑加薪幅度时，除看薪酬趋势调查结果外，亦可考虑经济、物价、公务员士气等六项因素，公务员团体多年来亦力争港府以这些理由，酌情额外加薪。

然而，港府一直没接纳公务员额外加薪的要求，只按薪酬趋势调查结果厘定加薪幅度，主因是若无充分理由，公务员加薪应与私人机构同步，以免扩大公仆与私人市场的薪酬差距，亦保公帑用得其所。今年本港环境，亦没破例额外加薪的理据。

从经济环境而言，港府预计今年经济增长仅约1%至3%，且今年首季经济增长更放缓至2.1%，不少机构已先于港府，下调今年本港经济增长预测至约2%。经济不算理想，难见公务员额外加薪理由。

以通胀因素来看，为公务员额外加薪未必恰当。因本港通胀压力正回落，港府上月才将全年通胀预测，由3.5%降至3.2%，意味高级与中级公务员就算按薪酬趋势调查结果加薪，已可跑赢通胀；低级公务员加薪和中级公务员看齐后，加幅亦胜通胀。若以追赶通胀作额外加薪理据，言之未成理。

至于港府考虑加薪要看公务员士气的说法，平情而论，近年公众对公务员服务要求有所提升，令公务员工作压力增加。惟此现象非公务员独有，整个职场对雇员的工作要求亦不断提升，而薪酬趋势调查正好反映商界在考虑一系列因素、包括士气因素后的加薪幅度，港府若再以士气为由额外加薪，无异慷纳税人之慨。

薪酬调整依机制 公平对待公仆

公众并非要公务员「又要马儿好，又要马儿不吃草」，惟加薪应按行之有效的机制行事，而非特别厚待公务员；其次，若轻率开下先例，无疑鼓励公务员团体未来每年以更积极态度甚至行动，提出各式各样理由，要求额外加薪，除徒添纳税人重压，港府更无异自添烦乱。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘