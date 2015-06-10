澳洲个股：澳洲西太平洋银行将分拆盈利最佳的零售与商业银行部门

路透悉尼6月10日 - 澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) 周三表示，将把盈利最丰的零售与商业银行部门一分为二，该部门的主管经理将离开该行。

西太平洋银行在公告中称，已成立两个新的部门--消费者银行部门、商业及企业银行部门--以简化银行组织构架并改善客户服务的责任机制。

零售与商业银行原部门主管Jason Yetton将被免除职位，他自2011年11月起担任这一职位。

此前担任西太平洋银行旗下圣乔治银行总裁的George Frazis将接管消费者银行。首席产品官David Lindberg获得升职担任新的商业及企业银行部门主管。