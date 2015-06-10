澳洲个股：澳洲西太平洋银行将分拆盈利最佳的零售与商业银行部门

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透悉尼6月10日 - 澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) 周三表示，将把盈利最丰的零售与商业银行部门一分为二，该部门的主管经理将离开该行。
西太平洋银行在公告中称，已成立两个新的部门--消费者银行部门、商业及企业银行部门--以简化银行组织构架并改善客户服务的责任机制。
零售与商业银行原部门主管Jason Yetton将被免除职位，他自2011年11月起担任这一职位。
此前担任西太平洋银行旗下圣乔治银行总裁的George Frazis将接管消费者银行。首席产品官David Lindberg获得升职担任新的商业及企业银行部门主管。
分析师称，澳洲大型银行因高风险抵押贷款方面的限制，和预期中更加严格的资本规则而面临压力；在这种情况下，西太平洋银行的上述举措可能对该行获利有利。(完) (编译 王颖；审校 李婷仪)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。