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亚洲 | 2015年 6月 10日 星期三 10:28 BJT

澳洲个股：澳洲西太平洋银行将分拆盈利最佳的零售与商业银行部门

路透悉尼6月10日 - 澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) 周三表示，将把盈利最丰的零售与商业银行部门一分为二，该部门的主管经理将离开该行。

西太平洋银行在公告中称，已成立两个新的部门--消费者银行部门、商业及企业银行部门--以简化银行组织构架并改善客户服务的责任机制。

零售与商业银行原部门主管Jason Yetton将被免除职位，他自2011年11月起担任这一职位。

此前担任西太平洋银行旗下圣乔治银行总裁的George Frazis将接管消费者银行。首席产品官David Lindberg获得升职担任新的商业及企业银行部门主管。

分析师称，澳洲大型银行因高风险抵押贷款方面的限制，和预期中更加严格的资本规则而面临压力；在这种情况下，西太平洋银行的上述举措可能对该行获利有利。(完) (编译 王颖；审校 李婷仪)

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