港报社评：外游警示进退失据，防疫更忌应变迟缓--信报6月10日

监于南韩疫情扩散，俗称新沙士的中东呼吸综合症患者持续急增，而且死亡率极高，衞生署前日发出一个罕见的「旅游健康建议」，呼吁市民如非必要切勿前往南韩。由于这个食物及衞生局局长高永文口中所说的「破格做法」，有别于保安局的「外游警示」，容易引起混淆，民众无所适从，舆论普遍质疑其实际作用，本报社评昨日亦直斥其非。

衞生署呼吁发出之后翌日，高永文昨晨在电台依然为如此一个半汤不水的建议辩护，然而未几，署理行政长官林郑月娥于召开行政会议之前忽然宣布，稍后将向南韩发出「红色旅游警示」，保安局随即更新网页。林郑月娥解释，发出警示是为了方便旅游业采取相应的措施和安排，令业界「有所适从」。

旅游业议会马上适而从之，宣布取消即日起至六月三十日的南韩旅行团，旅客若在六月一日前已报名，可退团并取回团费、机票费及乘客离境税等等，但不包括签证费，并须缴付手续费。总干事董耀中透露，政府前日只是发出「旅游健康建议」，令部分旅行社很不满，将向衞生署及保安局反映，希望日后以旅游警示为主，以便业界跟进。

为什么一夜之间会有这样的遽然变化？虽然高永文强调，食衞局与保安局一直保持密切沟通，但外界始终有一个评价（或观感），政府部门之间缺乏协调，各自为政，政出多门。还有一点可堪斟酌，衞生署发出「类似警示」又不是真正警示之日，适逢行政长官梁振英离港外访，难免启人疑窦，发出警示与否没有一个终极决策者，保安局迟迟没有行动，因此才衍生出高永文的破格论。

及至林郑月娥在不足二十四小时之内「拨乱反正」拿个主意，这又产生另一个联想，莫非官员心存顾忌，恐向南韩发出红色外游警示牵涉外交层面的政治考虑，署理行政长官必须越洋向梁振英滙报，甚至惊动外交部驻港专员或者中央政府，以免误触「政治不正确」的禁区？之所以有这样的联想，源于二○一○年菲律宾人质惨剧，时任特首的曾荫权向该国总统阿基诺三世打电话，遭立场亲共的评论员质疑其做法是「僭越」。

姑勿论如何，这次外游警示事件再一次反映政府进退失据，面对危机之时应变不足，很难想像假如不幸地新沙士真的兵临城下，特区政府的防疫工作如何可以令人放心。负责警示制度的保安局，反应迟缓早有前科，二○○八年泰国由于爆发大规模示威，曼谷国际机场被封锁，导致大量香港旅客滞留当地，保安局迟迟没有救援行动，一拖再拖才在怨声载道的情况下派出包机接人回港。

高永文昨公开表示愿意接受公众批评，而今次开启了涉及疾病的旅游警示制度，将来因公共衞生问题，有必要改变市民的出门建议之时，旅游业及航空业亦可以应对。这位民望原本甚高的局长又说，留意到南韩公布新增感染病例减少，但不能确定疫情是否已转趋稳定，必须观察多一至两星期，视乎南韩的接触者追踪和隔离措施工作成效。

我们衷心希望真情流露的高永文继续高民望，不要因为行差踏错而民望下滑，毕竟食衞局的工作关乎大众健康，特别是防疫把关必须做到滴水不漏，切忌后知后觉应变迟缓。这问题，七百万香港人既有切肤之痛，亦是记忆犹新，二○○三年的沙士疫情夺去二百九十九条宝贵人命，当时最为人诟病之处，正是医疗系统把关不严，特区政府万万不能让历史重演。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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