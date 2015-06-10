港报社评：公仆额外加薪，偏离指标埋隐忧--星岛日报6月10日

今年公务员加薪有望出现「额外奖赏」，加幅比一向沿用的机制增加半个百分点，打工仔固然高兴，作为「大老板」的纳税人，则额外增加九亿元开支，而且埋下日后公务员加薪谈判角力更加复杂的种子。 公务员每年薪酬调整，一向参照过去一年私营企业的薪酬增幅，以保持政府作为良好雇主的员工薪酬待遇竞争力，同时约制公务员团队不致过分慷纳税人之慨自肥。 这个理念具体落实到加薪机制，是由公务员薪俸及服务条件常务委员会属下的薪酬趋势调查委员会，每年调查一次百多家私企十多万员工薪酬调整幅度，当局再根据这幅度来厘订高、中、低级公务员的调薪指标。 这套制度行之多年有效，而且特别照顾基层公务员，每遇调查显示基层雇员加薪幅度不及中层，政府都往往提高其加幅至与中层看齐。 打工仔开心 纳税人付钞 由于制度的设计是追贴过去一年私人机构的加薪幅度，会出现滞后效应，有时会与面临的通胀预期有落差。公务员团体指加幅追不上过去一年的通胀，这与公务员在加薪后应付日后生活所需并无关系。 以长期趋势而言，公务员加薪幅度绝大部分时间都跑赢通胀，再加上按年资递增薪点的机制，实际收入改善情况更进一步。即使在亚洲金融风暴后公务员有冻薪和减薪，总体而言还是比私人企业减得少，而且在通缩情况下，实质购买力大致保持增长。 今次政府在考虑通胀和公务员士气等因素后，罕有地在薪酬趋势调查基础上，另外再加多半个百分点，公务员应该喜出望外，同时也提高了众多私人中小企员工的加薪期待。 稳公仆军心 机制添变数 财政预算案预计今年通胀率是百分之三点五，就算没有额外半个百分点的加薪，中下层公务员依照一贯机制都可获加薪百分之四点一二，跑赢通胀有余，高级公务员可以加百分之三点四六，也相当接近通胀水平，还未计及递增薪点带来的额外加幅。因此，以协助公务员应付未来生活所需来解释这额外半个百分点加幅，恐怕难以说得通。 际此政制争议多事之秋，以及政改方案无论通过与否，都可能引发的社会乱局，政府利用库房盈余稳住公务员向心力，今次的破例加幅就不难让人理解。此外，近年部分公务员团体退出这个加薪机制，此例一开有助避免有公务员团体退出，维持机制的代表性和公信力。九亿元的额外开支，可以算是一笔「维稳费」。 只不过此例一开，每年的公务员薪酬检讨，职方就有多了一个新的要求提高待遇筹码，在现有基础上要求更佳的待遇，跑赢通胀和私人企业加薪幅度，管理层要透过现有机制维持财政纪律，恐怕又要多一重挑战