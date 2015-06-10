港报社评：只有通过政改，才能聚焦经济民生--文汇报6月10日

政务司司长林郑月娥昨天继续会见反对派议员，游说他们支持政改方案，其中4名反对派议员与林郑月娥会面后都表示，没有改变立场，会否决政改。林郑月娥说会继续尽最大努力游说，但她承认现时通过方案的机会渺茫。必须强调的是，普选特首是香港的历史机遇，机不可失。只有通过政改，香港才能聚焦经济民生。尽管现时通过方案的机会渺茫，但各方仍须尽一切努力，促使声称否决政改的反对派议员回心转意，给普选放行。

政改何去何从，就看扮演「关键少数」的反对派议员如何选择：是从香港整体利益出发为普选放行，还是一意孤行阻碍民主前行，成为扼杀普选的历史罪人。如果政改方案不能通过，令「一人一票」选特首的机会变得遥遥无期，香港继续纠缠在没完没了的政改争拗中，进而令香港目前已非常严重的内耗加剧，令到香港急需处理的问题，包括经济、房屋土地、医疗、社会保障等问题继续停滞不前，只会进入一个全港皆输的局面。

近年来，包括世界经济论坛、瑞士洛桑国际管理学院、新加坡国立大学亚洲竞争力研究所，以及中国社会科学院等发表的竞争力报告，都指出中国内地省市在竞争力方面持续赶超香港，社会内耗将使香港的竞争力进一步削弱。

发展经济、改善民生是香港永恒的主题，也是广大市民的共同心愿。只有经济不断发展，民生才能不断改善，社会才能保持稳定。如果2017年能够实现行政长官普选，政治争拗减少，具有更广泛民意基础和更高认受性的行政长官，将可能带领管治团队把精力、资源更多用于发展、改善民生。

正如中联办主任张晓明指出，长期以来，有关政制发展问题的争拗一直没有间断，耗费了特区政府太多的时间、精力和太多的社会资源。可以说，政制之争「累港久矣」。因此，当务之急是社会各方尽最大努力促使反对派议员给普选放行。只有通过政改，才可以结束普选争议，减轻社会内耗，让港人重新团结，重拾希望，一同促进社会发展、经济发展和民生改善，为香港创造新的奇蹟。

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