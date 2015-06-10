香港热股：中广核电力早盘曾挫逾8%，因对手中国核电上市分薄投资兴趣

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港6月10日 - 中国最大核电企业--中广核电力 周三早盘初段曾挫逾8%，因竞争对手中国核电 正式上市并抢去部分投资兴趣。
中广核电力曾低探4.81港元。香港时间10:22，该股跌7.6%，报4.86港元；大市恒生指数 则升0.13%。
中国第二大核电企业中国核电今天首日挂牌开盘较发行价上涨两成之后，瞬间触及新股首日上市的临时停牌线。 但同一时间，中广核电力的股价一路走低。
瑞信分析师Dave Dai在其报告中称，中广核电力原为在A股和H股市场上独有的核电企业，不过在中国核电上市后，该股可能不再享有“稀有溢价”，并相信利用小时下降和机组可能延迟所带来的盈利风险上升，对其较高的估值构成不利。（完） (记者 雷美珍；审校 黄凯)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。