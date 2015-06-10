香港热股：中广核电力早盘曾挫逾8%，因对手中国核电上市分薄投资兴趣

路透香港6月10日 - 中国最大核电企业--中广核电力 周三早盘初段曾挫逾8%，因竞争对手中国核电 正式上市并抢去部分投资兴趣。

中广核电力曾低探4.81港元。香港时间10:22，该股跌7.6%，报4.86港元；大市恒生指数 则升0.13%。

中国第二大核电企业中国核电今天首日挂牌开盘较发行价上涨两成之后，瞬间触及新股首日上市的临时停牌线。 但同一时间，中广核电力的股价一路走低。

瑞信分析师Dave Dai在其报告中称，中广核电力原为在A股和H股市场上独有的核电企业，不过在中国核电上市后，该股可能不再享有“稀有溢价”，并相信利用小时下降和机组可能延迟所带来的盈利风险上升，对其较高的估值构成不利。（完） (记者 雷美珍；审校 黄凯)