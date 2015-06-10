港报社评：应对疫症硬道理，宁可做多勿做少--明报6月10日

中东呼吸综合症（MERS，又称新SARS）在韩国持续扩散，特区政府观察近一周之后，昨日由保安局发出红色旅游警示，提醒市民如非必要，避免前往韩国。政府的处理似乎有过举棋不定的挣扎，可是检视韩国疫情、本港市民与旅游业界抉择应对等方面考量，此际颁布红色旅游警示虽然稍为晚了一点，总体仍算恰当。本港历经13年前SARS的惨痛教训，总结出防疫举措宁可「做过头」，不宜「做不足」；做多了充其量耗用一些资源，不会有其他负面影响，要是做少了则有可能带来灾难性局面。按此应对韩国MERS疫情，可以保护香港安全，不会有错。

韩国抗疫漏洞多，本港应早发警示

韩国MERS疫情迄昨已确诊95宗，7人死亡，接近3000人需要隔离观察；确诊个案不单在首尔，釜山亦有案例，还有是新增确诊个案多属第三代感染。按上述情况检视韩国MERS疫情，若说已经出现社区爆发，或许需要更多证据，不过疫情扩散溢出医院范围已可确定。另外，韩国处理MERS疫情的信息封闭，在各方压力之下，近日才公布涉疫医院名单，而韩国上下对疫症警觉性低，起初确诊病患仍然可以离境到其他国家地区，本港、内地和菲律宾都有类似个案。事态反映韩国应对疫情，特别是针对感染病毒者的「接触、追踪和隔离」方面存在漏洞，现在没有资料评估是否已经全面堵塞；诸如此类情况，韩国抗疫成效，予人信心不足。

当年SARS肆虐本港，与内地不公开疫情、有染疫者来港成为「超级播毒者」有关。今时今日，韩国防疫未如人意，犹幸本港汲取了SARS的教训，稍有风吹草动，政府与公衆立即全神贯注应对，使本港可望不致重蹈SARS的覆辙。不过，就今次韩国MERS疫情，本港如何减少对市民及旅游业界带来不便，仍有经验可汲取。

按本港经验，韩国疫情与处理早应视之为高危地区，劝喻市民勿前往，以免涉身犯险；可是，由于未有客观证据显示韩国MERS疫情已经在社区爆发，政府未能发出旅游警示提醒市民。前日，食物及卫生局局长高永文因应韩国疫情有社区爆发风险而发出「旅游健康建议」，说是等同保安局的外游「红色警示」，呼吁市民如非必要就避免前往韩国。不过，这个建议并非旅游警示，旅游业界可以不按既定指引处理，那些已报团市民欲退团或机票都不获退款，旅游保险也不予赔偿。现实情况是：韩国暂时不宜前往，现行机制处理却无所适从，在市民与业界之间引起一些混乱。

昨日，政府在「旅游健康建议」的基础上，由保安局正式发出红色旅游警示的情况就不一样，旅游业议会随即宣布按既定机制处理退团退款等安排，使市民和业界「有所适从」。不过，值得注意的是，保安局的「红色警示」仍然是在韩国MERS没有在社区爆发证据的情况下发出，若前日食卫局与保安局协调好之后直接发出红色警示，则一度引起无所适从的状况就可以避免。因此，有意见认为政府一日之内改变取态，似乎是政治考量多于客观科学判断，具有一定依据。

保安局发警示准则，应纳公衆健康因素

事实上，中东沙特阿拉伯等一些国家仍有MERS确诊个案，但是正如令人闻之色变的伊波拉疫症，本港都未对相关国家发出红色旅游警示；至于韩国的特例，确实与过去的风险评估准则有所不同，偏离了保安局发出旅游警示的一贯准则。不过，从另一个角度审视「韩国特例」，反映保安局的评估准则有不足之处，因为对于韩国MERS对本港构成的影响，现行准则未能顾及。因此，经过「韩国特例」之后，保安局就发出旅游警示的风险评估，应该加入「公衆健康卫生」因素，以适时应对疫症威胁的需要。 韩国处理MERS疫情手法值得商榷，原本以为本港可从世界卫生组织

（WHO）取得资料，及早采取措施应对，可是世卫对韩国做法却不认为有问题。前日，世卫专家才到韩国检视MERS扩散情况，与一般人对世卫领导抗疫的认知，有显着落差。伊波拉肆虐西非国家之时，世卫的应对曾经被批评后知后觉；今次韩国疫情，对检视世卫抗疫能力是否合乎要求，又多一个实例验证。总之，韩国MERS疫情事态显示，抗疫求人不如求己，宁做多勿做少，这是总结SARS惨痛教训所得的硬道理。

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