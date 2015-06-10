台湾汇市：台币盘整未显方向，但台股扬眉吐气激励美元卖压出笼

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北6月10日 - 台币兑美元 周三盘初陷入整理。国际美元略微走弱，且台股扬眉吐气，激励银行间的美元卖压出笼，盘初台币未随韩元趋弱。
汇银人士指出，盘初外资买卖美元的动作均有，未见明显的方向。至于出口商则未见抛汇。台股盘初明显强于区域股市，则是令银行间美元卖压获利了结。
〞台股弹回来了，(美元)上方有获利了结的卖压。〞一位小型商银交易人士说。
至于央行的态度，交易员认为，央行应仍是有意促贬台币，但幅度上可能不会希望太快，因此台币虽可能走贬，但要到31.5可能还需要一点时间。
本地时间 1033，韩元 盘初交易在1,120.5；上日收在1,118.9。台股则是升1.25%报9,307.41点，胜区域股市。MSCI明晟亚太除日本指数 同时间只升0.33%。
台币早盘实质交易区间落在31.064-31.108；上日交易区间在31.040-31.121。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元由价平转为小幅折价，美元走势趋弱；一个月美元/台币远汇 暂报31.062/31.087，上日收在31.140。
交易员预测今日集中交易区间：
* 31.050-31.130
最新相关报导链接：
--《焦点》MSCI明晟推迟纳入中国A股，人民币国际化遇挫
--《全球汇市》美元指小跌，投资者关注希腊与债权人的谈判进展
--《焦点》日圆贬值导致亚洲地区“货币战”风险上升 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。