台湾汇市：台币盘整未显方向，但台股扬眉吐气激励美元卖压出笼

路透台北6月10日 - 台币兑美元 周三盘初陷入整理。国际美元略微走弱，且台股扬眉吐气，激励银行间的美元卖压出笼，盘初台币未随韩元趋弱。

汇银人士指出，盘初外资买卖美元的动作均有，未见明显的方向。至于出口商则未见抛汇。台股盘初明显强于区域股市，则是令银行间美元卖压获利了结。

〞台股弹回来了，(美元)上方有获利了结的卖压。〞一位小型商银交易人士说。

至于央行的态度，交易员认为，央行应仍是有意促贬台币，但幅度上可能不会希望太快，因此台币虽可能走贬，但要到31.5可能还需要一点时间。

本地时间 1033，韩元 盘初交易在1,120.5；上日收在1,118.9。台股则是升1.25%报9,307.41点，胜区域股市。MSCI明晟亚太除日本指数 同时间只升0.33%。

台币早盘实质交易区间落在31.064-31.108；上日交易区间在31.040-31.121。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元由价平转为小幅折价，美元走势趋弱；一个月美元/台币远汇 暂报31.062/31.087，上日收在31.140。

交易员预测今日集中交易区间：

* 31.050-31.130

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