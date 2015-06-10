日本股市：日经指数早盘略反弹，但美升息疑虑令人气相形脆弱

一些在上日大跌的个股吸引了买家，本田汽车 涨1.1%，富士重工 涨1.4%。

但交易员表示，市场人气很脆弱，一定程度上受全球公债收益率(殖利率)上升以及对美联储年底前将升息的预期打击。

“资金正从包括日本、美国和欧洲在内的发达市场出逃(这些市场最近上涨)，因此(日股)有可能会进一步下跌，”大和证券的首席技术分析师Eiji Kinouchi说。

他说，未来几周包括日本和美国在内的市场将面临期货和期权结算，震荡可能会再持续几周。在结算期间，交易员会试图从标的股票的震荡中获利。

强劲的机械订单数据并未对股市产生太大影响。日本4月核心机械订单意外创下四个月来最快增速，显示随着国内需求增强，企业对于投资的看法更加乐观。