日本股市：日经指数早盘略反弹，但美升息疑虑令人气相形脆弱

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
一些在上日大跌的个股吸引了买家，本田汽车 涨1.1%，富士重工 涨1.4%。
但交易员表示，市场人气很脆弱，一定程度上受全球公债收益率(殖利率)上升以及对美联储年底前将升息的预期打击。
“资金正从包括日本、美国和欧洲在内的发达市场出逃(这些市场最近上涨)，因此(日股)有可能会进一步下跌，”大和证券的首席技术分析师Eiji Kinouchi说。
他说，未来几周包括日本和美国在内的市场将面临期货和期权结算，震荡可能会再持续几周。在结算期间，交易员会试图从标的股票的震荡中获利。
强劲的机械订单数据并未对股市产生太大影响。日本4月核心机械订单意外创下四个月来最快增速，显示随着国内需求增强，企业对于投资的看法更加乐观。
东证股价指数 涨0.4%至1,640.14点；JPX-日经400指数 涨0.3%至14,808.55点。(完)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。