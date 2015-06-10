更新版 1-日本经济：央行审议委员警告货币宽松政策的收益正在减退

佐藤健裕承认，日本央行的购债活动影响到了政府的财政计划，并对QQE的潜在缺点发出警告，包括吞噬债市流动性等。

他表示，日本央行按当前节奏购买公债可能难以维系，因为金融机构手头可出售给央行的债券已越来越少，多数金融机构需要预留一定数量的债券用于抵押。

“如果继续实施QQE，考虑其在日本央行市场操作方面的可行性十分重要，”他表示。

他对QQE潜在风险的警告与央行总裁黑田东彦的观点截然不同。黑田东彦认为，QQE并无明显值得关注的缺点。

不仅如此，对于黑田东彦关于QQE仍强力压低债券收益率的说法，佐藤健裕同样也不赞同，并指出长期利率水平已经回弹至去年10月扩大货币宽松政策前的水平这一事实。

他表示，“在我看来，实施QQE的难度在加大，”因为其推低名义利率的效果已经越来越弱。