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亚洲 | 2015年 6月 10日 星期三 11:43 BJT

更新版 1-日本经济：央行审议委员警告货币宽松政策的收益正在减退

佐藤健裕承认，日本央行的购债活动影响到了政府的财政计划，并对QQE的潜在缺点发出警告，包括吞噬债市流动性等。

他表示，日本央行按当前节奏购买公债可能难以维系，因为金融机构手头可出售给央行的债券已越来越少，多数金融机构需要预留一定数量的债券用于抵押。

“如果继续实施QQE，考虑其在日本央行市场操作方面的可行性十分重要，”他表示。

他对QQE潜在风险的警告与央行总裁黑田东彦的观点截然不同。黑田东彦认为，QQE并无明显值得关注的缺点。

不仅如此，对于黑田东彦关于QQE仍强力压低债券收益率的说法，佐藤健裕同样也不赞同，并指出长期利率水平已经回弹至去年10月扩大货币宽松政策前的水平这一事实。

他表示，“在我看来，实施QQE的难度在加大，”因为其推低名义利率的效果已经越来越弱。

去年10月，为避免油价大跌及后续的通胀放缓效应拖慢终结通缩的进程，日本央行扩大了QQE规模。对于央行的这一决定，佐藤健裕当时投了反对票。(完) (编译 张荻/刘秀红；审校 孙茉莉/徐文焰)

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